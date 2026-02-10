Bivši prosvetni radnik u Francuskoj priznao silovanje i seksualno zlostavljanje 89 maloletnika

Bivši prosvetni radnik u Francuskoj Žak Lavegl (Jacques Laveugle) uhapšen je zbog sumnje za silovanje i seksualno zlostavljanje najmanje 89 maloletnika u Francuskoj i drugim državama tokom 60 godina, preneli su danas francuski mediji i dodali da je uhapšeni priznao ta dela kao i još dva ubistva, bolesne majke i tetke.

Lavegl (79) iz okoline Grenobla na jugoistoku Francuske priznao je da je u periodu od 1967. do 2022. godine počinio nekoliko desetina silovanja i seksualnog zlostavljanja i da je pravosuđe za sada identifikovalo 89 žrtava, među kojima i dečaci i devojčice od 15 do 17 godina.

Tužilaštvo i žandarmerija su uputili javni poziv za svedoke, jer se sumnja da bi moglo da bude još žrtava.

Ceo slučaj je izbio na površinu u oktobru 2023. godine kada je nećak osumnjičenog pronašao jedan USB koji sadrži fotografije i priče Levegla o seksualnim odnosima sa maloletnicima.

Levegl je predavao u Francuskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Portugalu, Maroku, Alžiru i Nigeru i drugim zemljama. On je bio edukator, odnosno predavao je u školama i letnjim kampovima.

Osumnjičeni koji je priznao svoja dela pisanim putem, rekao je da je to bio deo „obrazovnog puta“, preneli su mediji dodajući da su neki slučajevi zastareli tako da za njih mu neće biti suđeno.

U pisanom priznanju svojih dela, priznao je i dva ubistva, ubio je svoju bolesnu majku 1974. i potom tetku, majčinu sestru 1992. godine tako što ih je jastukom ugušio dok su spavale.

I sam je rekao da bi voleo da mu se isto učini ako se razboli, preneli su mediji i dodali da će posle prikupljanja dokaza trebalo da počne suđenje.

(Beta)

