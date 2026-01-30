Bivšim ministrima Vesiću i Momiroviću ukinut pritvor, jer nema optužnice

Bivšim ministarima Tomislavu Momiroviću i Goranu Vesiću danas je ukinut kućni pritvor, osumnjičenim da su zajedno sa još nekoliko uhapšenih vršili koruptivna krivična dela prilikom projekta „Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke pruge na relaciji Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)“.

Ovo je za agenciju Beta potvrdila Ivona Čogurić, portparolka Specijalnog suda koja je dodala da je pritvor ukinut po sili zakona, jer se tromesečna mera pritvora može odrediti maksimalno dva puta zaredom pre podizanja optužnice.

„Kako optužnica do danas nije potvrđena, Sud je to učinio po službenoj dužnosti“, navela je ona.

Njima je za još tri meseca produžena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa potencijalnim svedocima u ovom postupku.

Momiroviću, Vesiću, i osumnjičenima A.D, N.Š, S.K, S.J, V.N, I.P. i Z.M. kućni pritvor uz elektronski nadzor (nanogicu) produžen je za još tri meseca u novembru.

Svi oni su osumnjičeni da su korupcijom na modernizaciji železnice oštetili budžet Srbije za više od 115 miliona američkih dolara.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com