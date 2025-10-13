Bivšoj gradonačelnici Niša, osumnjičenoj za korupciju, pritvor produžen za još 30 dana

Viši sud u Nišu odlučio je da produži meru pritvora bivšoj gradonačelnici Dragani Sotirovskoj, osumnjičenoj za korupciju, za još 30 dana, preneli su danas mediji.

Sotirovska će posle te odluke suda biti u pritvoru do 8. novembra, što je šesti put da sud produžava meru bivšoj gradonačelnici Niša koja je uhapšena 21. februara zbog sumnje da je pribavila imovinsku korist u iznosu većem od 112 miliona dinara, a da je Gradu nanela štetu od 250 miliona dinara.

Kako su iz Višeg suda potvrdili za portal Južne vesti, veće je utvrdilo da su ispunjeni objektivni i subjektivni uslovi za dalje trajanje mere pritvora imajući u vidu da su način izvršenja krivičnog dela i težina posledice istog doveli do uznemirenja javnosti koje je i dalje izrazito visokog intenziteta, a koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje postupka.

Viši sud u Nišu u petak je vratio Višem javnom tužilaštvu (VJT) u tom gradu optužnicu protiv bivše gradonačelnice radi dopune istrage i „boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja“, preneo je portal Južne vesti.

Sud je u avgustu prvi put vratio optužnicu VJT zbog formalnih nedostataka.

Sotirovski je po navodima optužnice od marta 2022. godine do jula 2024. godine iskorišćavanjem i prekoračenjem službenog položaja i ovlašćenja pribavila sebi imovinsku korist u iznosu od 112.129.468,00 dinara.

Ona je, suprotno zakonu, angažovala razne firme za izvođenje građevinskih radova na teritoriji Niša čime je okrivljenom D.N. pribavila korist u ukupnom iznosu do 46.505.078,15 dinara, privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO u iznosu od 63.471.131,27 dinara, okrivljenom S.M. u iznosu od 28.032.363,20 dinara, dok je Gradu Nišu pričinila štetu u ukupnom iznosu od 250.138.049,04 dinara.

Optužena je i da je preduzetničkoj radnji „Vodomonteri“ i privrednom društvu „Sim puk gradnja“ DOO pribavila korist u vidu angažovanja na izvođenju radova na teritoriji Grada Niša u čemu su joj, stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljeni D.N., D.N., Z.S. i S.M.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com