Blanuša: Na izborima se desila organizovana krađa, najnoviji podaci govore da mi vodimo

Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsednika Republike Srpske (RS), izjavio je danas da se na prevremenim predsedničkim izborima u ovom bh. entitetu, održanim 23. novembra, desila organizovana krađa, o čemu govore i podaci do kojih je došla Centralna izborna komisija BiH (CIK).

On je rekao da podaci pokazuju da su rezultati posle poništavanja izbora na 136 biračkih mesta u 17 gradova i opština potpuno drugačiji.

“Prema najnovijim podacima, bez rezultata sa poništenih 136 biračkih mesta, mi vodimo i imamo više od šest hiljada glasova prednosti”, istakao je Blanuša u pisanoj izjavi za medije.

Dodao je da opozicija sada mora da odbrani pobedu i volju naroda, dodavši da će ponovljeni izbori biti “svojevrsni referendum, između stalnog ponižavanja i neizvesnosti sa jedne strane, i pravde i dostojanstvenog života sa druge strane”.

Blanuša je ocenio da je režim još jednom pokušao da prevari i ponizi građane RS, ali da su, kako je naglasio, ovoga puta uhvaćeni na delu.

“Insistiramo da svi počinioci i nalogodavci organizovane izborne krađe budu strogo kažnjeni. Građani su željni pravde i zaslužili su da žive u državi koja neće da ih laže i obmanjuje na svakom koraku i drži ih u večitoj neizvesnosti”, kazao je on.

Prema njegovim rečima, izborni proces je potpuno narušen i krađa se dešavala na svakom koraku, od krađe identiteta i glasanja umesto ljudi koji nisu izašli na izbore, do krađe na brojanju.

“Govorili smo i da će se ovi izbori završiti tek onda kada se ponovi izborni proces u Doboju, Zvorniku i Laktašima”, istakao je Blanuša, dodavši da CIK treba da donese novu odluku i ponovi izbore na svim biračkim mestima u tim gradovima.

Ocenio je i da vlast u RS neće odustati od krađe i prevare kako bi sačuvao privilegije i nastavio da lagodno živi od novca građana.

“Ja garantujem građanima RS da na ponovljenim izborima nijedan jedni glas neće biti zloupotrebljen i da će konačno pobediti pravda koju toliko dugo čekamo”, zaključio je Blanuša.

CIK je juče donela odluku da zbog utvrđenih nepravilnosti ponovi izbore na 136 biračkih mesta, u 17 gradova i opština u RS.

Iz državne izborne komisije su saopštili da je prema utvrđenim rezultatima prednost kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Siniše Karana u odnosu na opozicionog kandidata Branka Blanušu (SDS) 9.577 glasova, a da je ukupna razlika na 136 mesta, na kojima su utvrđene nepravilnosti, 15. 822 glasova, što, kako su naveli, jasno i nedvosmisleno bitno utiče na izborni rezultat.

Povodom odluke CIK-a iz vladajuće koalicije u RS, predvođene SNSD-om, danas su najavili sastanak, ocenivši da je odluka državne izborne komisije “direktan napad Sarajeva na RS i srpski narod”, ali da, kako su ocenili “neće u tome uspeti, jer će građani na ponovljenim izborima izaži u još većeom broju i glasati za kandidata SNSD-a Sinišu Karana”.

Prevremeni predsednički izbori u RS održani su 23. novembra, nakon što je CIK početkom avgusta oduzela Dodiku mandat predsednika RS, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

(Beta)

