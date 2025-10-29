Blic biznis: Izlazak Rusije iz vlasništva u NIS-u jedino rešenja da SAD ukine sankcije

Krajem ove ili tokom naredne nedelje očekuje se rešenje oko Naftne industrije Srbije (NIS), a jedina opcija koju Vašington uzima u obzir za ukidanje sankcija toj kompaniji je da Rusija ima nula odsto vlasništva u tom preduzeću, saznaje danas „Blic Biznis“ iz diplomatskih izvora.

„Vašington čeka plan Srbije oko NIS-a i kada ga dobije, razmatraće se sledeći koraci. Da postoji način da se uradi drugačije, već bi bio urađen. Treba se zapitati zašto Rusija ne želi da se odrekne vlasništva, a odgovor je jasan, jer ne želi da se odrekne dominacije nad srpskim energetskim sektorom“, naveo je diplomatski izvor.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre dva dana da očekuje da će imati odgovore po pitanju NIS krajem ove ili tokom naredne nedelje.

„Razgovaraću sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije. Srbija će sama donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo ukoliko ove nedelje ne budemo imali rešenje za probleme“, rekao je Vučić.

Izvor Blica ponovio je da sankcije NIS-u nisu usmerene protiv Srbije ni srpskog naroda već je njihova namera da se izvrši finansijski pritisak na Rusiju kako bi okončala rat u Ukrajini.

„Poslednja opcija koju hoćeš da uradiš ponekad je upravo ona koju na kraju sprovedeš“, naveo je taj izvor ukazujući da skidanje sa liste sankcija može da potraje mesecima jer iza toga stoje komplikovani koraci.

Vučić je juč rekao da se nada da SAD neće uvoditi sekundarne sankcije za srpske finansijske institucije zbog poslovanja sa NIS-om bar do polovine decembra, kako bi Srbija probala da reši pitanje sankcija toj kompaniji.

(Beta)

