Blizu Bele kuće iz vatrenog oružja pogođena dva pripadnika Nacionalne garde, napadač priveden

U Vašingtonu, blizu Bele kuće, večeras je otvorena vatra na dva pripadnika američke Nacionalne garde, ali se još ne zna kakvo je njihovo stanje: nakon što je prvo javljeno da su vojnici poginuli, ta izjava je povučena.

Poslednja informacija je da su vojnici u kritičnom stanju, a to su saopštili gradonačelnik Vašingtona i direktor FBI.

Pripadnici Nacionalne garde su iz Zapadne Virdžinije, a osumnjičeni za napad je priveden i ranjen je.

Guverner Zapadne Virdžinije je prvobitno rekao da su oni poginuli, ali je kasnije povukao izjavu rekavši da njegova kancelarija „dobija suprotstavljene izveštaje“ o njihovom stanju.

Kancelarija guvernera za sada ne odgovara na pitanja o napadu i stanju vojnika.

Osumnjičeni je u pritvoru, ranjen je, ali se smatra da njegove povrede nisu opasne po život, rekao je AP-u jedan službenik za bezbednost koji je tražio anonimnost.

„U stalnom smo kontaktu sa saveznim zvaničnicima a istraga se nastavlja“, rekao je guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi.

U toku je pregled snimaka sa lica mesta i veruje se da je osumnjičeni prišao vojnicima i izvukao pištolj, rekao je AP-u drugi službenik iz sfere bezbednosti, takođe pod uslovom anonimnosti.

Najmanje jedan od vojnika je razmenio vatru sa napadačem, rekao je taj zvaničnik.

Istražitelji pokušavaju da utvrde motiv napadača, uključujući i da li je išao na ove vojnike iz nekog konkretnog razloga, takođe je rekao zvaničnik.

Napad se dogodio na samo dva bloka severozapadno od Bele kuće.

Snimak na društvenim mrežama objavljen neposredno nakon toga prikazuje ekipe hitne pomoći kako pokušavaju da reanimiraju jednog vojnika i ukazuju pomoć drugom na trotoaru koji je prekrivenom srčom.

Vide se i drugi policajci kako par koraka dalje obuzdavaju osobu koja je na zemlji.

Prisustvo Nacionalne garde u glavnom gradu je već mesecima žarište sudske bitke i široke debatu o javnoj politici administracije predsednika SAD Donalda Trampa da se raspoređivanjem vojske po velikim gradovima bori protiv navodnih problema kriminala koji se izmakao kontroli.

Više od 300 pripadnika Nacionalne garde Zapadne Virdžinije raspoređeno je u Vašington u avgustu.

Prošle nedelje, oko 160 njih se dobrovoljno prijavilo da ostane do kraja godine, dok su se ostali vratili u Zapadnu Virdžiniju, pre nešto više od nedelju dana.

Predsednik Donald Tramp, koji je bio na Floridi za Dan zahvalnosti, upozorio je u saopštenju na društvenim mrežama da će „životinja“ koja je pucala na gardiste „platiti veoma visoku cenu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com