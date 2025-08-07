Blokiran Institut BioSens zbog novih imenovanja članova UO, zaposleni se žalili Upravnom sudu

Zaposleni u novosadskom Institutu BioSens i studenti u blokadi novosadskih fakulteta su danas zaposeli ulaz u zgradu tog instituta da bi sprečili nove članove Upravnog odbora da uđu.

Novinarima su rekli da je cilj promena sastava Upravnog odbora Instituta smenjivanje njegovog direktora i „urušavanju integriteta te institucije“.

Upozorili su da je da manje od šest meseci Pokrajinska vlada treći put promenila svoje predstavnike u Upravnom odboru Instituta i da su sva četiri člana UO – predstavnici Pokrajine, postavljena na nezakonit način, te je Institut BioSens podneo tužbu Upravnom sudu za poništenje tih nezakonitih imenovanja, naveli su zaposleni.

Zaposleni i studenti su se pre blokade okupili ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu gde je viši naučni saradnik i član UO BioSensa Oskar Marko rekao da AP Vojvodina imenuje četiri od ukupno sedam članova Upravnog odbora, a troje je iz reda zaposlenih.

„Od četvoro ljudi koji su postavljeni od strane AP Vojvodine, niko nije kompetentan za ovu naučnu oblast i mi smo juče podneli tužbu Upravnom sudu u Novom Sadu sa zahtevom da ponište ova nezakonita imenovanja“, naveo je Marko.

Po njegovim rečima, zaposleni ne smeju zaboraviti da je njihov kolega doktor Vasko Sazdovski poginuo ispod nadstrešnice upravo zbog toga što su „nekompetentni ljudi bili na izvršnim pozicijama“.

Ocenio je i da je cilj promene članova Upravnog odbora izmena Poslovnika da bi se smanjile nadležnosti direktora.

(Beta)

