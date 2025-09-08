Blokirana raskrsnica kod zgrade Vlade u Beogradu povodom protesta Indeks jači od pendreka

Više stotina studenata i građana blokiralo je danas saobraćaj u Beogradu, na raskrsnici kod Vlade Srbije u okviru protesta „Indeks je jači od pendreka“.

Saobraćaj su u 14.00 prvi blokirali studenti-redari, a ubrzo su im se priključili drugi građani koji duvaju u pištaljke, javio je reporter agencije Beta.

Okupljeni na rakrnici Nemanjine i ulice Kneza Miloša nose transparente „Uhapsiti predsednika i Vladu Srbije“, „Za koga AV radi kad je podelio Srbiju“ i druge.

Saobraćaj kontroliše saobraćajna policija, a nisu vidljive druge jedinice policije, a nema ni policije opremljene za razbijanje demonstracija.

U okviru današnjeg protesta planirana je protestna povorka do Palate pravde i do sedišta Jedinice za obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata.

Uslediće, kako je ranije najavljeno, šetnja moto-putem preko mosta Gazela do sedišta Sektora unutrašnje kontrole MUP-a u Novom Beogradu.

(Beta)

