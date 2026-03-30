Boao forum: Međunarodni pomorski poredak ugrožen

Trenutni globalni geopolitički sukobi prelivaju na pomorsku bezbednost i upravljanje, postavljajućinove izazove za regionalnu stabilnost i međunarodni pomorski poredak.

To su ocenili učesnici okruglog stola podforuma Boao foruma za Aziju posvećen Južnom kineskom moru održanom na Hajnanu 27. i 28. marta.

Okrugli sto „Zajednički dom“ okupio je stručnjake iz Kine, Velike Britanije, Indonezije, Malezije, Filipina i Singapura.

Diskusije su se fokusirale na izazove, rešenja i buduće pravce vezane za zajednički dom čovečanstva, sa posebnim naglaskom na upravljanje okeanima, zaštitu pomorske bezbednosti i razvojplave ekonomije, saopštila je Kineska medijska grupa (CMG).

Predsednik Upravnog odbora Centra za istraživanje mora Huajang i predsednik akademskog odbora Kineskog instituta za studije Južnog kineskog mora Vu Šicun istakao je da je koncept pomorske zajednice sa zajedničkom budućnošću ključan za rešavanje izazova u regionu.

„Južno kinesko more može poslužiti kao poligon za izgradnju zajednice vođene stabilnošću i prosperitetom regiona, povezane mirom, uz očuvanje životne sredine i angažovanje mladih, kako bi se zajednički održavao mir i stabilnost“, naveo je Vu.

Martin Žak, poznati britanski naučnik sa Odeljenja za politiku i međunarodne studije Univerziteta u Kembridžu, pohvalio je ulogu kineske vlade u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti morskog okruženja, ističući da Kina nikada nije izostala iz međunarodnih mehanizama saradnje, čak ni kada su se SAD povukle, prenosi CMG.

Predsednik Filipinskog instituta za međunarodne bezbednosne studije Romel Panlej izjavio je da je Južno kinesko more oduvek bilo zajednički dom susednih zemalja koje su živele u miru.

Međutim, navodi Planej, intervencionizam spoljnih sila proizveo je haos u ovom regionu.

„Kako bi Južno kinesko more postalo more mira, prijateljstva i prosperiteta, fokus treba da bude na dijalogu i saradnji, a ne na konfrontaciji“, zaključio je Planej.

Džou Đian, bivši predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova za granice i pomorske poslove, naglasio je da, suočene sa izazovima pomorskog poretka, zemlje u regionu Južnog kineskog mora sve više usvajaju jedinstven stav, oslanjajući se na međunarodna pravila, a ne na jednostraneakcije, kako bi zaštitile regionalnubezbednost, interese i promovisale razvoj i prosperitet.

Više od 200 stručnjaka, naučnika i predstavnika industrije iz više od 20 zemalja i regiona, na podforumu i serijiokruglih stolova „Zajednički dom“, razgovaralo je o pomorskom poretku u svetu koji se menja, doprinoseći promociji pomorske saradnje i odgovornog upravljanja okeanima.

(Beta)

