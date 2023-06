Bocan-Harčenko: Moskva ne vidi naznake da Srbija može da promeni stav po pitanju sankcija

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da Moskva „ne vidi naznake da Srbija može da promeni dosledan stav“ po pitanju sankcija Rusiji i da ne treba nagađati da li će biti primorana da to učini, ali i dodao da u Rusiji „postoji kriterijum neprijateljskih poteza“.

„Teško je reći da sankcije mogu da budu prijateljski potez, naravno da su neprijateljski. Ako zemlje podržavaju neprijateljski korak, onda moraju da se nađu na listi neprijateljskih država“, rekao je Bocan-Harčenko u intervjuu za današnje Novosti.

Bocan-Harčenko potvrdno je odgovorio na pitanje vidi li sličnost između protesta u Beogradu i obojenih revolucija uz ocenu da je u Beogradu „na ciničan način iskorišćena tragedija u beogradskoj školi“ i da je to „svakako udarac na predsednika Vučića i vladu koji vode suverenu i nezavisnu politiku i postižu dobre privredne rezultate u nelakim uslovima“.

Govoreći o Kosovu, Bocan-Harčenko je rekao da je Moskva razočarana stavom zapadnih zemalja koje pokušavaju da Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN „bace u zaborav“.

„Ona je i dalje na snazi i verujem da će tek odigrati svoju ulogu. Niko zasad ne poriče da krajnja odluka o Kosovu mora da bude potvrđena na Savetu bezbednosti UN, bez obzira na sve razlike u stavovima“, naglasio je on.

Prema rečima ruskog ambasadora „pravedno i dugoročno rešenje za Kosovo moguće je samo posle globalne promene“.

„Više godina insistiramo da oni koji pokušavaju da dođu do nekih rešenja zauzmu neutralan stav, da se dođe do nekih koraka koji bi mogli da poboljšaju situaciju i život ljudi. To se odnosi i na posredovanje EU u dijalogu Beograda i Prištine“, dodao je.

Na pitanje da li bi Rusija vojno pomogla Srbiji „u slučaju pogroma srpskog stanovništva“ ambasador Rusije je rekao da se nada da toga neće biti.

„Uz jasan stav predsednika Vučića koji naglašava da se zalaže za diplomatske mehanizme, pozicioniranje vojske na administrativnoj liniji je faktor spečavanja takvog ishoda. Značajno je osnažena Vojska Srbije čemu je doprinela naša bilateralna saradnja. Sankcije protiv Rusije su i kod nas dežurna tema“, rekao je ruski ambasador.

(Beta)

