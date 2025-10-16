Bocan Harčenko: Rusija neće prekidati gas Srbiji i biće najpovoljnija cena

Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da Rusija želi da Srbija ima „stabilno snabdevanje gasom, uz najbolju cenu koja je moguća“, kao i da je lično ubeđen da je odluka Moskve da se gasni aražman produži samo do Nove godine, „doneta iz komercijalnih i tehničkih razloga i da nema nikakve veze sa politikom“.

„Ne razumem otkud tolika briga i napetost o trajanja ugovora, kao da postoje sumnje da Rusija može jednog dana da kaže da ga neće produžiti“, rekao je Bocan Harčenko u intervjuu za današnje Večerenje novosti, negirajući da sadašnja odluka predstavlja držanje Srbije „na kratkom štapu“.

Kako je naveo, „postoji ugovor i saglasnost na najvišem nivou, između dvojice predsednika, da će snabdevanje biti stabilno, neprekidno i po najopoljnijom ceni“ i dodao: „Ovo je ugovor najvišeg nivoau i on je dugoročan“.

Ruski ambasador je rekao i da građani Srbije mogu biti mirni da će goriva i energenata biti dovoljno.

„Ono što je ključno, to je da će svaki razgovor, razmena mišljenja o budućnosti Naftne industrije Srbije (NIS), kako kompanija da preživi ovu situaciju (američke sankcije), ostati u okvirima ugovora iz 2008. o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede između Rusije i Srbije. Nijedna strana, i tu postoji potupno razumevanje, ne želi i neće da krši taj ugovor, što mi uzajmno poštujemo“, naveo je Bocan Harčenko.

Na pitanje o eventulnoj nacionalizaciji kompanije, on je rekao da „ukoliko bi odgovor na uvođenje nelegitminih sankcija bio menjanje udela vlasništva u kompaniji bez uzajamne saglasnosti, ili da neko nešto oduzima, to bi bilo u suprotnosti sa dosadašnjim ugovorima“.

„S druge strane, kada je reč o američkim sankcijama NIS-u, stvari treba nazvati pravim imenom – one su i udarac protiv Srbije, verovatno zbog toga što niste uveli sankcije Rusiji i što naše zemlje nastavlju da sarađuju“, rekao je Bocan Harčenko.

Bocan-Harčenko:Američke sankcije NIS-u mogući pokušaj da se uzdrma Srbija

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan – Harčenko ocenio je da su američke sankcije protiv naftne kompanije NIS možda pokušaj da se uzdrma Srbija.

„Sankcije koje je Vašington uveo protiv srpske energetske kompanije NIS i koje su stupile na snagu uoči novog talasa protesta u republici, mogle bi predstavljati još jedan pokušaj da se uzdrma Srbija. Istovremeno, nije isključeno da bi uskoro moglo doći do novog izbijanja protesta u zemlji“, izjavio je Bocan-Harčenko u intervjuu za televiziju Rusija-24, prenosi danas Tass.

Sankcije protiv NIS-a Ministarstvo finansija SAD uvelo je početkom januara 2025, ali je kompanija više puta dobijala odlaganje njihove primene. Sankcije su stupile na snagu 8. oktobra.

„Sve to mogu biti neka poklapanja ili slučajnosti, ali ja više ne verujem u slučajnosti“, naglasio je ruski diplomata.

„Aktiviranje sankcija je odlagano, a onda su odjednom ipak odlučili da ih sprovedu – i to baš u periodu uoči talasa protestnog pokreta. Savršeno su razumeli da bi, u slučaju krizne situacije na energetskom tržištu i teške situacije sa NIS-om, ako se kompanija ne bi pripremila, to svakako izazvalo dodatno nezadovoljstvo u društvu“, dodao je.

Prema rečima Bocana-Harčenka, takav razvoj događaja mogao bi „dodati još goriva protestnom pokretu“, pa „nije isključeno da postoji određena povezanost“.

Podsetio je da je protestni pokret u Srbiji započeo pre godinu dana kao oštra reakcija na tragediju u Novom Sadu.

„Druga je stvar što je, iako je imao sve karakteristike obojene revolucije, ovaj protestni pokret vrlo brzo u svojim zahtevima prerastao u čisto politički pokret…Jer, na one zahteve koji su bili usko povezani s tragedijom u Novom Sadu,kao da se zaboravilo, a u prvi plan je, kako se i očekivalo, izbila politička agenda“, rekao je.

Prema njegovim rečima zato se „može očekivati novi talas protestnog pokreta u najskorije vreme“.

(Beta)

