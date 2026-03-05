Bocan-Harčenko: Sankcije Rusiji bi same po sebi dovele do prekida saradnje

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da bi u slučaju da Srbija uvede sankcije Rusiji, "upravo sankcije same po sebi dovele do prekida saradnje" dve zemlje.

„Ako se jedna zemlja pridruži sankcijama, onda nema saradnje – sankcije je automatski obustavljaju. To ne zavisi od želje Moskve“, rekao je ambasador za RTS, ističući da Rusija želi da se odnosi sa Srbijom nastave i razvijaju.

Ambasador priznaje da je trgovinska razmena Srbije i Rusije u padu, ali naglašava da je to direktna posledica zapadnih sankcija Moskvi.

„Srbija se nalazi u okruženju zemalja koje podržavaju režim sankcija i zato se suočavamo sa poteškoćama, pre svega u transportu, logistici i finansijama“, objasnio je Bocan-Harčenko, ističući da je „najvažnije da se Srbija nije pridružila sankcijama“.

Govoreći o energetici, Bocan-Harčenko je ocenio da je globalno tržište gasa trenutno veoma nestabilno i naglasio da Srbija ima stabilno snabdevanje.

„Danas postoji stabilan dotok gasa po ceni koja je za Evropu neverovatno niska. To je najbolji doprinos naše prijateljske saradnje“, poručio je Bocan-Harčenko.

Govoreći o mogućoj prodaji udela u NIS-u, Bocan-Harčenko je rekao da se radi o isključivo komercijalnim razgovorima.

Povodom rata u Ukrajini, ambasador je rekao da je prepreka za mir na ukrajinskoj strani, a da što se bezbednosti tiče, Rusija naravno neće prihvati širenje NATO na Ukrajinu.

„Za Rusiju postoje opcije dugoročnog rešenja i otklanjanja izvora sukoba“, rekao je Bocan-Harčenko.

Ambasador je rekao i da će ruski paviljon na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu biti među zanimljivijim, kao i da je Rusija odredila da svoj nacionalni dan na izložbi obeleži 12. juna, na Dan Rusije.

“Naš koncept potpuno se uklapa u temu Ekspo 2027. Na osnovu toga biće formiran paviljon i izložba Ruske Federacije, i siguran sam da će biti jedan od najzanimljivijih“, istakao je ambasador.

Prema njegovim rečima, izložba bi mogla da postane platforma za nove ekonomske dogovore i unapređenje saradnje sa Srbijom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com