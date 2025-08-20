Bocan-Harčenko: Situacija u Srbiji ima obeležja obojene revolucije, nestabilnost odgovara Briselu

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da je situacija u Srbiji pod kontrolom vlasti, ali da je poprimila karakter „obojene revolucije“, ocenivši da Evropska unija (EU) „nije daleko“ od organizovanja protesta u Srbiji.

Evropska unija, nezadovoljna odlukama rukovodstva Srbije, „nije daleko“ od organizovanja protesta, rekao je Bocan-Harćenko u programu televizije Rusija 24, prenosi portal smotrim.ru.

„Oslanjamo se na ono što rukovodstvo javno govori, na ono što postoji u štampi, u otvorenim izvorima, a gde se uglavnom pominju evropske strukture i fondovi, poznati kao organizacije koje podstiču razne nemire ili obojene revolucije. Primećeni su i Englezi i Nemci, koji se pojavljuju usred ovih protesta. Mislim da Evropska unija nije daleko od organizovanja i sprovođenja ovih protesta“, rekao je ambasador.

Bocan-Harčenko je rekao i da se nova taktika organizovanja „obojene revolucije“ u Srbiji sastoji u odsustvu jasno izraženih lidera protesta sa strane civilnog društva, prenose vesti.ru.

„Intenzitet je pre tri dana bio veoma visok, posebno ovih agresivnih ispada. Posle toga je malo opao, ali polazimo od toga da sve ovo i dalje traje. Nažalost, ne isključujem mogućnost da će se ovakva situacija nastaviti. Ipak, u ovom trenutku možemo reći da situacija u celini ostaje pod kontrolom rukovodstva vlasti i organa reda u Srbij“, rekao je ambasador.

Bocan-Harčenko je istakao da proteste podstiče neko spolja i rekao da ne isključuje mogućnost upotrebe snaga bezbednosti u slučaju eskalacije nasilja.

Prema rečima ruskog ambasadora, organizaciju ovakvih nereda obično vodi jasno definisani lider. Međutim, u slučaju trenutne situacije u Srbiji to nije tako.

„Postoje strukture studenata, univerzitetskih profesora, civilnog društva. To je veoma amorfna struktura. U ovom slučaju mislim na predstavnike civilnog društva. Ali jasno izraženih lidera protesta nema. To je novi element u organizaciji i sprovođenju obojene revolucije“, rekao je Bocan-Harčenko.

Ruski ambasador je precizirao da neredi u srpskim gradovima i dalje traju, ali da se organizatori ne vide i da deluju iz senke.

On je dodao da je nestabilnost u Srbiji potrebna briselskim strukturama i briselskim institucijama, koje su nezadovoljne predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Srbijom pod njegovim vođstvom.

Prema njegovim rečima Srbija, koja brani svoje nacionalne interese, pri tom ostaje kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali ipak ne želi da odustane od svog suvereniteta.

Ističe da u trenutnoj fazi protesta, što je najopasnije, preovladava nasilje.

„Već preovladava nasilje, organizacija nereda i u principu, čak ne čuju se toliko politički zahtevi. Najvažniji su pozivi – krši, razbijaj, uništavaj, iskrivljuj institucije i strukture koje su povezane s vladajućom strankom, sa rukovodstvom“, rekao je on.

Na pitanje kakve odluke rukovodstva Srbije mogu da se očekuju, Bocan – Harčenko je rekao da nije isključena upotreba snaga bezbednosti, prenosi Sputnjik.

„U slučaju eskalacije nasilja, ne isključujemo odluke i mere otpora Vučića, upotrebom i snaga bezbednosti. Policija i žandarmerija zato i postoje – da obezbeđuju red“, rekao je ruski ambasador.

„Vučić pokazuje da snage bezbednosti oko njega i uz njega podržavaju njegovu tendenciju. To je zaista tako, nije samo demonstriranje, u suštini je tako. Razume se, on pokazuje da sve mogućnosti ovih struktura mogu biti upotrebljene“, dodao je.

(Beta)

