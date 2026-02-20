Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko je danas rekao da Srbija ne pristaje na uvođenje sankcija Rusiji i da očekuje dalji napredak bilateralnih odnosa.

On je na prijemu u Ambsasadi Rusije povodom državnog praznika Dana branilaca otadžbine rekao da je to „praznik Vojske i najvećih heroja branilaca ruskog idetiteta u okviru Specijalne vojne operacije (u Ukrajini)“.

Ocenio je da Rusija ima „strategijsku premoć u borbi sa Ukrajinom i zapadnom alijansom“ i da „Vojska cveta u svakom smislu, a predsednik (Rusije Vladimir Putin) je rekao da je ona najmoćnija i da je izdržala velika iskušenja“.

Bocan-Harčenko je rekao da su povodom rata u Ukrajini „u toku pregovori, ali svako zna da je rezultat pregovora i stav Rusije određen na bojištu“.

„Vojska će ostai najveći čuvar suvereniteta naše zemlje i održavati najbolje odnose u svetu koji je sada pun izazova i turbulencija“, ocenio je on i kazao je da je ruska vojska „uvek bila prisno povezana s narodom i uživala veliko poštovanje“.

Ambasador je pozdravio srpskog ratnog veterana, 101-godišnjeg Milovana Rakića koji je bio na prijemu na čijem početku su intonirane himne Rusije i Srbije.

Na prijem su došli ministri Srbije Ivica Dačić, Boris Bratina, Dubravka Ðedović Handanović, Nenad Vujić, Dejan Vuk Stanković i Zoran Gajić, poslanici Uglješa Mrdić i Bojan Torbica, predstavnici Vojske, Žandarmerije, SPC, diplomatskog kora.

Bili su i generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, novinarka Ljubinka Milinčić, predsednik Ruskog istorijskog društva Aleksandar Vulin, predsednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj sa sinom Aleksandrom i drugi zvaničnici.

(Beta)

