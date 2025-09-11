Bodo Veber: U EU su makar delimično priznali realnost u Srbiji

Evropska unija bi, na osnovu svojih evropskih vrednosti, trebalo da zauzme jasnu poziciju o dešavanjima u Srbiji, a to znači da podrži studente i građane koji protestuju, ocenio je za N1 viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije Bodo Veber.

Zvaničnik je dodao da izjave tokom debate u Evropskom parlamentu, pokazuju da su u evropskim institucijama i u evropskim političkim krugovima, posle toliko meseci i sve veće eskalacije nasilja protiv demonstranata u Srbiji, morali, makar delimično, priznati realnost.

„Ali ja ostajem sumnjičav da to još nije na nivou nekog političkog preokreta, odnosno da se još ne nazire neka jasna alternativna politika, svem ove politike čvrstog saveza sa režimom Aleksandra Vučića“, rekao je Veber i dodao da bi bila potrebno snažno zalaganje i angažman Evropske unije.

„Ja se bojim da nismo još tu, ja se bojim da je Ursula fon der Lajen (fon der Leyen) najuporniji faktor u institucijama Evropske unije, ali to je nešto što bi bilo preko potrebno i jasno bi stavilo do znanja režimu u Srbiji da je za ovakvu Srbiju, sa ovakvim režimom, put ka EU ne samo de facto, nego i po političkoj i demokratskoj logici i po vrednostima EU, zatvoren i da nema napretka i da nema perspektive za članstvo“, rekao je Veber.

Govoreći o najavama šefa Evropske narodne stranke (EPP) Manfreda Vebera da će EPP preispitati članstvo Srpske napredne stranke (SNS) u toj političkoj grupaciji, Bodo Veber je rekao da je bio pozitivno iznenađen.

Prema njegovim rečima, takve najave pokazuju da političke strukture u EU više nisu mogle da ignorišu sve što se dešava u Srbiji, uključujući i, kako navodi, kontraproduktivne izjave predsednika Srbije kojima je evroparlamentarce iz redova Zelenih nazvao ološem.

„Međutim, ja bih, iskreno rečeno, bio iznenađen kad bi SNS bio izbačen ili suspendovan iz EPP narednih dana u tom preispitivanju odnosa koji najavio gospodin Veber. Mada ne vidim da će se to sada desiti, trebalo bi svakako EPP da makar suspenduje članstvo SNS“, dodao je on za N1.

(Beta)

