Bodrožić (NUNS): Sve je teže raditi, ali mladi žele da postanu pravi novinari

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić je danas izjavio da je nezavisnim novinarima sada na mnogo načina sve teže da rade, ali da se, uprkos tome, svake godine jave mladi novinari koji svoj poziv shvataju kao misiju.

„Na mnogo načina je teže danas, međutim nezavisni novinari su nekako navikli na vanredne okolnosti, skoro ceo život nam protiče u pritiscima, prozivanjima, koliko trpimo, malo se žalimo“, rekao je Bodrožić za Betu u pauzi redovne Skupštine NUNS u Beogradu.

Istakao je da ga raduje što, „i pored ovakvih okolnosti, svake godine imamo neka nova, mlada imena, naročito u istraživačkim centrima, koja pokazuju da je ovaj put kojim idemo pravi i da će uvek imati sledbenike“.

„Oni žele da budu pravi novinari i da svoj poziv dožive kao misiju, a ne samo kao zanimanje“, kazao je on.

„Kada se sada ističu grupe zaslužne što se narod pobunio i što su građani na ulicama, mi smo, da ne budemo lažno skromni, jedan od esnafa koji je sve vreme gurao, a kada su drugi ćutali, mi smo sve vreme bili tu, mislim na slobodne, nezavisne novinare“, rekao je Bodrožić.

Istakao je da je uspeh da uprkos velikim pritiscima postoje i dalje mediji i novinari koji se „odupiru politici kontrolisanih medija“, ukazujući, između ostalog, da su na mnogo načina onemogućeni da zarade na tržištu jer „pravo tržište ne postoji zato što je pod kontrolom države“.

Govoreći na otvaranju Skupštine NUNS-a, rekao da to udruženje pogotovo u poslednjih desetak godina deluje u „neprijateljskom okruženju“, ali je ipak često najangažovanije i najprisutnije u medijskoj zajednici.

Rekao je da ima ljudi koji bi pomogli Udruženju da ponudi neke usluge svom članstvu, ali takvi kažu da u ovakvim vremenima to ne bi bilo pametno za njihov biznis.

Po rečima Bodrožića, takve firme nisu spremne da vidi da podržavaju NUNS „koji je u većini medija pod upravom vlasti označen kao organizacija koja radi protiv zemlje i naroda – kao teroristi“.

Rekao je da je NUNS planirao da napravi mural za svog prvog predsednika, Dragana Nikitovića, ali kojoj god zgradi sa praznim, visokim zidom su se obratili, uglavnom su ih odbili.

„Iako je to centar Beograda i važi da su tu ljudi otvoreniji, postoji zazor od nas, od toga da bude neki naš znak na fasadi zgrade. Do takvih stvari to ide, a kamoli kad želimo da proširimo naše usluga za članstvo kad je potrebna pomoć firmi“, rekao je Bodrožić.

(Beta)

