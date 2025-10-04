Bodrožić: Plan o N1 se sprovodi i dalje, situacija zahteva da Vučić apsolutno kontroliše medije

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić ocenio je danas da promene u krovnoj firmi N1 govore o tome da se plan predsednika Srbije Aleksandra Vučića i generalnog direktora „United Group“ Stena Milera, koji je davno napravljen, sprovodi i dalje, „bez obzira na to što je javnost u Srbiji, ali i Evropi skočila“.

Uprava kompanije „Adria News S.à r.l“, registrovane u Luksemburgu i formalnog vlasnika televizije N1, od 23. septembra dobila je pet novih članova, među kojima je i generalni direktor „United Group“ Sten Miler, preneo je portal N1.

Ovlašćenja dosadašnjih direktora preneta su na tih novih pet članova – Milera, Niala Džona Martina, Timotija Linkolna Peningtona, Tomasa Probsta i Gilberta Marija C. Šrojena.

Taj potez usledio je mesec dana nakon što je istraživačka mreža OCCRP objavila snimak razgovora Milera i generalnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića, u kojem Miler govori o smanjivanju operacija „United Groupa“ u Srbiji.

Bodrožić za televiziju N1 navodi da je očigledno da postoje čvrsti dogovori između ljudi koji vode „United grupu“ i Vučića, kao što je on govorio da će se u novembru desiti promene na N1 i Novoj.

„Sve ide ka tome, s tim što je on tada u januaru, kada je o tome govorio, mislio da će pobuna građana i bunt studenata splasnuti. Ali, kako se to nije dešavalo, ubrzavao je svoje partnere da izvrše promene u strukturi upravljanja United medije i smene direktorku“, rekao je Bodrožić.

Kako je rekao, vidi se da se ti dogovori „moćnih ljudi sa jednim autokratom, nažalost, i uprkos protestima ljudi i međunarodnih organizacija, sprovode i dalje“.

Bodrožić je dešavanja u „United Group“ povezao sa protestima koji u Srbiji traju više od 11 meseci.

„Vučić od dolaska na vlast vlada i osvaja te nameštene izbore uz pomoć kontrole medija. Većina medija je od 2012. polako upadala u kandže naprednjaka, ali ova količina laži, obmana koja se valja poslednjih 11 meseci zahteva baš apsolutnu kontrolu medija. Svaki disonantan ton smeta režimu koji ne uživa više podršku većine građana i zato pritiska“, ocenio je on.

Prema rečima Bodrožića, akcija prema N1 je ubrzana da bi se N1 i Nova „kao dva najkritičkija medija ućutkala“.

„Kako bi se polako i oni pretvorili u neke kopije onih televizija koje imamo sada u ponudi SBB-a, koji fingiraju demokratičnost i otvorenost“, rekao je predsednik NUNS-a.

(Beta)

