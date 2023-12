Bodrožić: Zekić nije dostojna da obavlja funkciju predsednice Saveta REM-a

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić ocenio je danas da predsednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Olivera Zekić nije dostojna da obavlja tu funkciju, nakon što je na društvenoj mreži telegram objavila fotomontažu svog lika u nacističkoj uniformi.

Bodrožić je za televiziju N1 ocenio da je takav potez „nedostojan svakog čoveka, a kamoli nekoga ko ima tako odgovornu funkciju“.

„Svako povezivanje sa nacizmom je potpuno neprimereno, ne može da bude dobra šala ili ironija kako ona to želi da predstavi – da je ona navodno crtana na nekim karikaturama pod nacističkim znakovima, ali to su karikature, a ovo je njen slobodna volja da sama stavi fotografiju“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, Zekić, kao i mnogi drugi, želi da izazove skandal u javnosti i odvuče pažnju sa bitnijih tema.

Predsednik NUNS-a je ocenio i da bi neko iz državnog vrha morao da reaguje i povuče Zekić sa te funkcije, ali da ne očekuje da će se to desiti.

„U našem društvu postoje ljudi koji su zaštićeni, koje zakon ne dodiruje. Mislim da je ovo samo još jedan pokazatelj koliko su oni silni i koliko su se odvojili od realnosti, misleći da im niko ništa ne može. Nažalost godine iza nas nam potvrđuju da ljudi poput nje mogu sve i svašta da rade“, naveo je Bodrožić.

(Beta)

