Bogdanović za BETU: Preregistracija na RKS tablice je još jedan poraz Beograda i Srpske liste

Bivši ministar za Kosovo i Metohiju i potpredsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Goran Bogdanović izjavio je danas da je preregistracija vozila na RKS (Republika Kosovo) tablice još jedan poraz pogrešne politike Beograda prema Kosovu.

Bogdanović je agenciji Beta kazao da vlasti u Beogradu i Srpska lista do skoro nisu dozvoljavali Srbima na severu Kosova da automobile preregistruju na RKS tablice, a da ih sada pozivaju da to svi učine do 1. decembra.

„Vlasti u Beogradu su pogrešnom politikom izdali Srbe na Kosovu. Svi problemi s kojima su se Srbi na severu Kosova suočili u poslednjih godinu i po dana bili su zbog registarskih tablica, jer Aleksandar Vučić i Srpska lista nisu dozvoljavali preregistraciju. Zbog barikada i sukoba s kosovskim vlastima mnogi Srbi su bili prinuđeni da se isele i odjave s Kosova. Sada, preko srpske državne firme MTS-a dobijamo pozive da svoje automobile preregistrujemo na RKS tablice do 1. decembra“, rekao je Bogdanović.

Prema njegovim rečima, Srbi su prinuđeni da svoja vozila registruju na RKS tablice.

„Ne bi trebalo osuđivati ljude koje su uzeli RKS tablice, jer je očigledno da je aktuelna vlast u Beogradu digla ruke od Kosova“, naglasio je Bogdanović.

Ocenio je da registarske tablice nisu bitan atribut državnosti.

„Vučić i Srpska lista su predali Prištini ceo pravosudni i bezbednosni sistem, prihvatili da se kosovski zakoni sprovode i na severu Kosova, predali su ceo energetski sektor i sva društvena i državna preduzeća. Licemerno je i štetno po Srbe, da tablice budu problem a prethodno si predao Prištini svu srpsku imovinu i sve atribute državnosti. Nisu tablice brana srpstva na Kosovu“, objasnio je Bogdanović.

Prema podacima kosovske policije, u poslednje tri nedelje na severu Kosova je preregistrovano više od 2.000 automobila sa KM na RKS tablice.

(Beta)

