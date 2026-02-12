Bojana Mlađenović nova urednica informativnog programa RTS

Nenad Lj. Stefanović nije više urednik informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS), a na njegovo mesto dolazi njegova dosadašnja zamenica Bojana Mlađenović, prenosi portal Danas.rs.

Prema pisanju tog portala, Mlađenović dolazi na to funkciju jer Stefanoviću ističe mandat.

Portal Nova.rs piše da je Mlađenović, između ostalog, radila i intervjue sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, a posle jednog takvog našla se „u centru pažnje“, kada je tokom intervjua u Dnevniku 2, u martu prošle godine, studente i demonstrante u jednom trenutku nazvala „ruljom“.

Na sednici Upravnog odbora RTS-a juče je za generalnu direktorku javnog servisa jednoglasno izabrana Manja Grčić, suvlasnica i direktorka kompanije „Minacord Media“, u čijem vlasništvu su televizije K1, Kazbuka i TV Doktor, kao i medijska platforma Tanjug, čija je generalna direktorka. Bivša je direktorka televizija Prva i B92..

(Beta)

