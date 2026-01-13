Bojana Selaković: Aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković izjavila je danas da aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u EU i da je to jedan od razloga zbog čega predsednik Aleksandar Vučić ne želi da razgovara s delegacijom evroposlanika.

Selaković je agenciji Beta kazala da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić demonstrirao nepoznavanje procedura na kojima funkcioniše Evropski parlament, kada je odbio da se sretne s delegacijom evroparlamentaraca koji dolaze u Beograd 22. januara.

„Misija evroparlamentaraca koja dolazi u Srbiju 22. januara je zvaničan instrument Evropskog parlamenta i sastav te delegacije je takav da oslikava sastav celokupnog parlamenta. Ne vidim razlog za histeriju i da se nešto predstavlja na sasvim drugačiji način od onoga što stvarno jeste“, kazala je.

Na pitanje zbog čega predsednik Vučić ne želi da se sretne s evroposlanicima, Selaković je kazala da aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

„Kada dolaze delegacije koje nisu naklonjene akterima s kojima pričaju u Srbiji, to zna da bude malo neprijatno. Državni vrh Srbije je ‘uvređen’ što nije otvoren Klaster 3, jer po njihovim kriterijumima oni su se potrudili da Srbija demonstrira dobru volju kako bi eliminisala primedbe onih država članica EU koje već tri godine tvrde da Srbija nije ispunila obaveze za otvaranje Klastera 3“, istakla je.

Selaković je navela da su u prethodnom periodu iz Evropskog parlamenta dolazile najglasnije kritike Srbiji zbog neispunjavanja obaveza na putu evrointegracija „za razliku od Evropske komisije koja vodi neku vrstu tehničkog dijaloga s vlastima u Beogradu“.

„Sada se pokazalo kakav je stvarni odnos političke vlasti u Srbiji prema EU. Potvrdilo se da aktuelnim vlastima u Beogradu nikada nije bio cilj članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Definitivno je jasno da oni koji vode Srbiju još uvek nisu doneli konačnu odluku kojim putem bi Srbija trebalo da ide, ka EU, Sjedinjenim Američkim Država ili ka Rusiji“, ocenila je Selaković.

Upitana kakve će biti posledice po građane Srbije zbog odluke vlasti da ne razgovara s evropskim zvaničnicima i ne ispunjava obaveze na putu evrointegracija, Selaković je kazala da to zavisi od toga koliko će EU biti zadovoljna da evrointegracije Srbije postoje samo na papiru.

„Prostor za balanisiranje u spoljnjoj politici, koje su srpske vlasti koristile, sve više će se sužavati i moraće da se uradi finalno svrstavanje: Rusija, EU ili SAD“, zaključila je Selaković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne želi da razgovara sa delegacijom Evropskog parlamenta, čiji je dolazak u Beograd najavljen za 22. januar, dodavši da mu ne pada na pamet da gubi vreme sa njima.

„Ne želim da ih vidim i da razgovaram sa njima“, rekao je Vučić novinarima u Abu Dabiju.

On je dodao da delegaciju Evropskog parlamenta niko nije pozvao u Srbiju i da on nikoga ne izbegava.

Vučić je naveo da delegacija Evropskog parlamenta dolazi nepozvana i da su sami odlučili kada će da dođu, dodavši da u tom periodu od pre pet meseci ima zakazane razgovore u Davosu.

(Beta)

