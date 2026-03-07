Bojkot ChatGPT-a zbog saradnje OpenAI sa američkom vojskom

Saradnja kompanije "OpenAI" sa američkim Ministarstvom odbrane izazvala je talas kritika na društvenim mrežama i pokrenula poziv na bojkot njenog AI alata "ChatGPT"-a, dok stručnjaci upozoravaju da vojna upotreba veštačke inteligencije otvara ozbiljna etička i pravna pitanja.

„Kako uopšte proceniti rizik kada su u pitanju ljudski životi i njihova prava, ko zapravo donosi takve odluke. Zbog toga je teško govoriti o etici u istom kontekstu sa vojnom primenom AI, jer su to u velikoj meri nespojivi pojmovi“, rekla je za Betu pravnica Tamara Zavišić, specijalizovana za pravo i etiku veštačke inteligencije.

O razvoju tehnologije koja može ugroziti ljudska prava trebalo bi da postoji javni dijalog, prema rečima pravnice, ali se u praksi o ovakvim odlukama raspravlja kroz interne dogovore velikih tehnoloških kompanija i države. Za vojnu upotrebu veštačke inteligencije ne postoji pravni okvir.

„Kada takav sistem donese odluku koja ima ozbiljne posledice, veoma je teško utvrditi uzročno-posledični lanac između odluke i rezultata. Na taj način se odgovornost razvodnjava i postaje nejasno ko bi uopšte trebalo da snosi pravne posledice. U međunarodnom pravu, običajno pravo se formira kroz praksu i pristanak. Paradoksalno, upravo odsustvo regulacije stvara regulaciju: ono što nije zabranjeno postaje dozvoljeno“, objasnila je Zavišićeva.

Bojkot „ChatGPT“-a započeo je nakon objave da je „Anthropic“ odbio saradnju sa američkom vojskom u projektima koje bi mogli uključivati nadzor građana i autonomno naoružanje, dok je „OpenAI“ pristao na partnerstvo sa američkim državnim institucijama.

„‘Anthopic’ je imao saradnju sa američkom vladom, ali su javno izjavili da ne dolazi u obzir uklanjanje zaštitnih mehanizma sa modela ukoliko bi to moglo da omogući masovni nadzor ili razvoj autonomnog oružja. Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je naložio državnim institucijama da u narednih šest meseci prestanu da koriste ‘Antropic’ modele, dok je gotovo istovremeno objavljeno da je ‘OpenAI’ uspostavio saradnju sa Ministarstvom odbrane SAD-a“, istakla je Zavišićeva.

„OpenAI“ je na svom sajtu naveo da postoje tri „crvene linije“ pri saradnji sa Pentagonom, odnosno da nema upotrebe tehnologija za masovni domaći nadzor, za upravljanje autonomnim sistemom naoružanja, kao i za automatizovane odluke sa visokim ulogama.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com