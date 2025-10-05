Bokan: Narodno pozorište zatvoreno dok se ne otkloni 59 nepravilnosti protivpožarne zaštite

Predsednik Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu Dragoslav Bokan kazao je da će Narodno pozorište ostati zatvoreno tri nedelje, dok se ne otkloni 59 nepravilnosti protivpožarne zaštite.

Prema njegovim rečima, kada je u julu došao novi vršilac dužnosti upravnika Dragoljub Bajić, saznao je da od 2011. godine nisu dobijene licence i potvrde o bezbednosti pozorišta, kada je reč o protivpožarnoj zaštiti.

„Kad smo videli kakva je to katastrofa on je pozvao sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova i mi smo napravili jednu analizu u kojoj su našli 59 stvari koje moraju da se isprave da bi to bilo ispravno“, kazao je Bokan za televiziju Pink.

Naveo je da postoji jedna grupa ljudi u pozorištu koji sebe nazivaju pozorištem, a da su oni, kako je rekao, samo jedan deo glumačkog ansambla i deo jedne trećine pozorišta.

„Naše pozorište nije Narodno dramsko pozorište nego Narodno pozorište, opera, balet i drama, mi se sada borimo protiv ozbiljnih okolnosti a oni koji to žele da zloupotrebe će svakako to uraditi šta god mi radili“, izjavio je Bokan povodom zahteva dela ansambla Drame za njegovu i smenu uprave Narodnog pozorišta, kao i ministra kulture Nikole Selakovića.

(Beta)

