Boki 13 osuđen na pet godina zatvora zbog prevare i pranja novca

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski – Boki 13 osuđen je danas zbog prevare i pranja novca na pet godina zatvora u ponovljenim suđenju u slučaju „Međunarodni savez“.

Taj slučaj, vođen u Osnovnom krovičnom sudu u Skoplju, odnosi se na prevaru dvojice makedonskih biznismena, koji su zajedno sa Jovanovskim trebalo da grade staračke domove.

Jovanovski nije došao na izricanje presude, a u prekidu mu je izdržavanje zatvorske kazne u drugom slučaju, nazvanom „Reket“ u kojem je osuđen na devet godina zatvora.

Prvostepenom presudom u slučaju „Međunarodni savez“ koju je 7. aprila 2022. godine doneo Osnovni krivični sud u Skoplju, Jovanovski je dobio devet godina zatvora zbog prevare i pranje novca.

U aprilu 2024. godine je Apelacioni sud u Skoplju poništio tu presudu uvaživši neke od žalbi optuženih i naloživši ponovno suđenje.

Slučaj se ticao se organizovane kriminalne aktivnosti povezane s prevarom i pranjem novca preko nevladine organizacije „Međunarodni savez“ koju je predvodio Jovanovski.

U tom sudskom postupku bili su optuženi i njegovi saradnici u „Međunarodnom savezu“, kao i njegov otac Mile Jovanovski koji je novom presudom dobio uslovnu kaznu od godinu i šest meseci zatvora zbog pranja novca.

Televizija Telma je prenela da je Jasna Ercegović osuđena na dve godine zatvora zbog pranja novca, pri čemu joj je vreme provedeno u kućnom pritvoru uračunato u kaznu, Hristina Blaževska je dobila uslovnu kaznu od godinu dana zatvora takođe zbog pranja novca, dok je pravno lice „Međunarodni savez“ kažnjeno sa milion denara (16.300 evra).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com