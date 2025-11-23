Bolsonaro promenio priču o pokušaju da skine uređaj za praćenje, sudija pominje pokušaj bekstva

Bivši predsednik Brazila Žair Bolsonaro (Jair) koji je dospeo u zatvorski pritvor posle nekoliko meseci kućnog pritvora jer je, kako izgleda, pokušao da lemilicom skine s noge uređaj za elektronsko praćenje, izjavio je u nedelju da je to uradio u „trenutku paranoje“, dok je u subotu rekao da je to uradio „iz radoznalosti“ – da vidi šta je unutra.

Taj bivši lider ekstremne desnice (2019-2022) osuđen je u septembru na 27 godina zatvora zbog pokušaja puča čiji je cilj bio da se spreči povratak na vlast njegovog levičarskog rivala Luiza Inasija Lule da Silve (Inacio) koji ga je pobedio na predsedničkim izborima u oktobru 2022.

Bolsonaro (70) je u kućnom pritvoru i pod elektronskim nadzorom bio od avgusta tokom istrage mogućeg ometanja njegovog suđenja.

Pošto je u subotu je zadržan u pritvoru, bivši predsednik je tokom saslušanja u nedelju u Braziliji objasnio da je „zbog lekova osećao izvesnu paranoju u petak i da je tada odlučio, koristeći lemilicu, da manipuliše elektronskom nanogicom“, piše u transkriptu Vrhovnog suda u čiji je uvid imala agencija Frans pres.

Bolsonaro je rekao da je imao „halucinacije“ da je u uređaju za elektronsko praćenje i sprava za prisluškivanje i da nije nameravao da pobegne.

Policija je ubrzo došla u njegovu kuću u luksuznom stambenom delu Brazilije, da utvrdi šta se dešava.

U subotu je Bolsonaro prvobitno tvrdio da je na stepeništu povredio zglob i oštetio uređaj, ali je kasnije priznao da je koristio lemilicu da skine uređaj, a oštećenje od toga se vidi na snimku policije.

Kada ga je policajka pitala o vidnim tragovima paljenja kućišta tog uređaja i da li je koristio peglu, on je odgovorio: „Ne, lemilicu!“ i ležerno dodao: „Iz radoznalosti“.

Po rečima sudije Aleksandra de Moraesa koji je stavio Bolsonara u pritvor, bivši predsednik se nadao da će tokom demonstracija koje su njegove pristalice planirale za petak u blizini njegove kuće, pobeći u „jednu od ambasada u blizini“ i pomenuo blizinu Ambasade SAD.

Bolsonaro je blizak predsedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) koji je suđenje tom bivšem predsedniku nazvao „lovom na veštice“, a u subotu vest o stavljanju Bolsonara u pritvor ocenio kao „zaista lošu“.

„Tramp treba da zna da smo suverena zemlja“, odgovorio je predsednik Brazila Lula iz Johanesburga, gde je na samitu G20 i negirao da bi zatvaranje njegovog glavnog protivnika moglo omesti odnose sa SAD.

Mada advokati Bolsonara mogu da do ponedeljka podnese novu žalbu na presudu osudu za pokušaj državnog udara, sva je prilika da je sudska eliminacija Bolsonara ostavila njegov tabor bez kandidata za predsedničke izbore 2026. godine, dok je Lula već najavio nameru da se kandiduje za četvrti mandat.

(Beta)

