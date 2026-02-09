Bomba kod vračarske vinoteke se nije aktivirala, nema povređenih

Jutros oko 8 časova ispred ugostiteljskog objekta u Braničevskoj ulici u beogradskoj opštini Vračar pronađena je eksplozivna naprava koja se nije aktivirala, saznaje agencija Beta.

Nema povređenih niti je naneta materijalna šteta.

RTS javlja da su stanari obližnjih zgrada prijavili incident, da policijski službenici obavljaju uviđaj, a da je saobraćaj jedno vreme u toj ulici bio u prekidu.

Beogradski mediji javljaju da je ekploziv nađen kod poznate vinoteke i da je po prijavi na teren izašla i kontradiverziona ekipa MUP-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com