Bor je prvi grad koji primenjuje status roditelj negovatelj

Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su danas da je Bor postao prvi grad u Srbiji koji je omogućio primenu Zakona roditelj negovatelj, zahvaljući inicijativi njihove poverenice za Borski okrug, odbornice grupe Pokret radnika Sloga – Struka, Irene Živković koju je prihvatila skupština tog grada.

Po odluci grada Bora, o uvođenju statusa roditelj negovatelj, roditelji dece kojima je procenjen invaliditet od 100 odsto ili 70 odsto po dva osnova i više, dobiće finansijsku mesečnu nadoknadu u visini republičke minimalne plate i uplaćivanje doprinosa sve dok ne steknu starosne uslove za penziju.

„Ova odluka predstavlja presedan na koji će moći da se pozovu i sve ostale lokalne samouprave i doprineće pritisku koji vršimo već godinama na republičku vlast tražeći izglasavanje ovog zakona koji, kako sam više puta i rekla, ne bi smeo da bude stranačko pitanje zato što je životno“, istakla je Živković.

Ona je navela da je odluka da sindikalna borba može biti pokretač promena i u lokalnim zajednicama, naglasivši da borba za status Roditelj Negovatelj nije samo socijalna, već i sindikalna, jer se odnosi na egzistenciju radnika i njihovih porodica.

“Politika kakvom želimo da se bavimo je upravo ovo, ne samo kritika vlasti nego i spremnost da se pronađu načini za rešenja konkretnih problema građana Srbije. Ova odluka je dokaz da sindikalna borba može biti pokretač promena i u lokalnim zajednicama“, zaključila je Živković.

Sloga je podsetila da je i poslanička grupa u kojoj deluje Živković predala Skupštini Srbije Predlog Zakona o roditelju negovatelju i pozvala republičku vlast da ga usvoji, kako bi važio za sve roditelje i decu sa smetnjama, bez obzira na lokalne budžete i političke prilike.

(Beta)

