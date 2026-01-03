Borović: Mnogi iz Ćacilenda obilaze restorane da uzimaju reket, policija ih ne sprečava

Advokat Borivoje Borović izjavio je da je opasno što „veliki broj njegovih klijenata kampuje u tom Ćacilendu, iako se formalno on kao rastura“, nazvavši ga „paravojnim parkom usred Beograda“.

„Mi smo svedoci da je direktno šef države organizovao svoju sopstvenu zaštitu, bez obzira iako mu verno služe aktivna policije i vojska. On nema do kraja poverenje, boji se da mu ne okrenu leđa, pa je zato pokupio ove lojaliste koje plaća i to debelo plaća, pošto je to postalo veoma skupo“, rekao je Borović u intervjuu za list Danas.

„Uneću ovde jednu informaciju, mnogo ljudi iz ovog parka počeli su da obilaze privatne restorane i da uzimaju reket, policija ih ne sprečava, imam nekoliko svežih primera“, rekao je advokat Borović.

„Ukoliko odbijaju taj reket, bivaju im zapaljeni kafići, tako je bilo sa više kafića na Vračaru. U jednom konkretnom slučaju čovek se osmelio, prijavio policiji, oni su ih pohapsili“.

„Dakle, navijači koji se nalaze u šatorskom naselju su prosto pušteni da zarađuju pare mimo Ćacilenda, tako da ih policija ne sprečava da vrše reketiranje mirnih građana po Vračaru. Oni su nakon toga ipak pušteni. Dakle, jedan opasna pojava. To su falange“, upozorio je Borović.

Takođe je naveo da se „zamenjuje često teza od strane izvršne vlasti da se oni nalaze na drugoj strani, da su civilizovani i kulturni građani, studenti, upravo se radi o tim falangama koje se koriste za sprovođenje ovog političkog terora“.

On je za umrežavanje građana kroz studentsku akciju „Raspiši izbore“, rekao da „deluje kao konkretna akcija“.

„Gledajući na televiziji, uglavnom stariji građani daju veliku podršku i to masovnu podršku i ko udari na decu opasno se pravario, mislim na sve političare. Ovo je jedna čista situacija. Ljudi iako su nekada možda bili u zabludi, sada se tako čvrsto na strani studenata, svoje dece, tako su čvrsto i za ove akcije“, objasnio je Borović.

On je rekao i da „vidi očaj u izjavama samih aktivnih političara vlasti, koji se zacenjuju od toga da procenjuju koliko je bilo ljudi koji su potpisivali, u stvari oni su grdno uplašeni“.

„Vidim ljude koji bili bahati, koji su sve vreme vršili ovu diktaturu u Srbiji, ovu tiraniju i despotiju, znači svi termini znače za njih i da daju izjave kao uplašena deca sa strahom da će ih neki studenti goniti i juriti ulicama, to je potpuno besmisleno“, rekao je Borović.

Ukazao je da se „vidi jedan otmeni pristup, jedna nova vrsta pristupa demokratiji, kada su mladi ljudi uspeli da prevaspitaju i svoje pretke“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com