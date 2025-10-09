Boško Jakšić: Diplomatija koju je neustavno vodio Aleksandar Vučić doživela je fijasko

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić izjavio je da se ovih dana prisustvuje kolekciji fijaska srpske diplomatije koju je, kako je ocenio, prethodnih godina neustavno vodio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Komentarišući uvođenje sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) od strane Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i isporuci turskih dronova Kosovu, Jakšić je agenciji Beta kazao da se pokazalo da Srbija nema nijednog iskrenog saveznika i da će građane skupo koštati gafovi predsednika Vučića.

„Vođen jednom umišljenom geostrateškom vizijom, predsednik Srbije je prvo krenuo da se odvezuje od Evropske unije (EU) računajući da će u ovim vremenima transatlantskih napetosti uspeti da se priveže uz SAD. Kalkulacija je počivala na tome da će Donald Tramp (predsednik SAD) tolerisati njegovu autoritarnost, za razliku od Evropljana koji su počeli da ga kritikuju, i da će Tramp tolerisati Vučićeve bliske veze s Rusijom i Kinom. Međutim, ispostavilo se da su posle serije ličnih gafova odnosi sa SAD naglo pali. Faktički je to počelo incidentom na Floridi, kada Vučiću nije bilo dozvoljeno da prisustvuje republikanskoj konvenciji“, rekao je Jakšić.

Posle tog Vučićevog gafa, dodao je, Srbija je od SAD, zbog odnosa s Kinom, dobila carine od 35 odsto, koje su najviše u regionu.

„Onda je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usledio i potpuni lični Vučićev debakl jer se nije našao na listi od 145 državnika s kojima se Tramp ceremonijalno rukovao i razgovarao. Jasne su poruke iz Vašingtona i ako su one temelj najavljenog strateškog dijaloga taj temelj je veoma porozan“, ocenio je komentator.

Prema njegovim rečima, i odnosi Srbije sa EU su već duže vreme loši.

„Sada ostaju Rusi i Kinezi. Pitanje je kako će se Vladimir Putin i Si Đinping ponašati prema Vučiću kada znaju koliko je oslabljena njegova međunarodna pozicija. Okrnjeni Vučićev predsednički imidž imaće skupu cenu koju će plaćati građani Srbije. Sve je to rezultat Vučićeve nezrele politike, koji nije shvatio da svet počiva na interesima već je u spoljnu politiku unosio lične emocije koje su potpuno nerealne“, kazao je Jakšić.

Komentarišući isporuku više hiljada dronova kamikaza Kosovu, Jakšić je rekao da je Vučić preko noći shvatio da Redžep Tajip Erdogan nije njegov veliki prijatelj, kako ga je nazivao, jer Turska prodaje dronove Kosovu.

„Pa šta je drugo moglo da se očekuje kada se zna da je, posle Avganistana, Turska bila druga zemlja koja je priznala Kosovo. Kosovo je prirodni saveznik Turske, dok Srbija i Turska ne mogu da budu saveznici. Očigledno je da se politika koju je vodio Vučić zasnivala na divljenju Erdoganu zbog autokratskog načina vladavine. Vučiću je bilo bitno da ima saveznika u autoritarnoj internacionali. Ako se tako nastavi, ne bi me iznenadilo da isti ovakav šamar dobijemo i od mađarskog premijera Viktora Orbana, koji Vojvodinu vidi kao jednu od županija koje bi trebalo da se vrate Mađarskoj“, naglasio je.

Jakšić kaže da Vučić vodi spoljnu politiku koja Srbiju vodi u izolaciju.

„Sve ovo što se u poslednje vreme događa u spoljnoj politici Srbije je veliki poraz srpske diplomatije koja je vođena predsednikom iako to nije njegova ustavna uloga. Dospeli smo u situaciju koja pokazuje da Srbija nema nijednog iskrenog saveznika. Mi sada čak vodimo prkosnu politiku, jer u vreme kada se zapadni saveznici poput Velike Britanije i Francuske odmiču od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Vučić je bio redak državnik koji se sastao s Netanjahuom u Njujorku, a neposredno posle toga i šef izraelske diplomatije je bio u Beogradu. To su potezi koji guraju Srbiju u izolaciju, i pokazuju da savezništa koja bi trebalo da imamo nemamo, a koja ne bi trebalo da imamo – imamo“, zaključio je Jakšić.

(Beta)

