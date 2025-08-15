Boško Jakšić: Studenti i građani da ne očekuju podršku Evropske unije

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić izjavio je danas da Evropska unija (EU) neće reagovati na prekomernu upotrebu sile od strane vlasti prema građanima i studentima koji protestuju jer se vodeće zemlje Unije namiruju s režimom Aleksandra Vučića kroz litijum i „rafale“.

Jakšić je agenciji Beta kazao da studenti i građani koji protestuju treba da računaju da neće dobiti podršku EU i da sve što su započeli treba da nastave po principu „u se i u svoje kljuse“.

„EU se od početka studentskog protesta držala stava ‘sačekaj i vidi šta će biti’. U međuvremenu je i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula diskvalifikovao samog sebe na jedan neprimereni način, tako da je sada ostala samo komesarka za proširenje Marta Kos, čije reakcije na događaje u Srbiji predstavljaju tipičnu biroktasku diplomatiju kroz formulacije ‘izražavamo visok stepen zabrinutosti’. Takvim izjavama nije moguće pritisnuti i opomenuti vlasti u Beogradu“, rekao je.

Jakšić je naglasio da je razočaran odnosom EU prema događajima u Srbiji, ali da nije iznenađen.

„EU ćuti nad dešavanjima u Srbiji jer se vodeće zemlje Unije namiruju s Vučićevim režimom kroz litijum i ‘rafale’. Vučić ima podršku i premijerke Italije Đorđe Meloni, tako da vlast ne mora mnogo da brine oko eventualnih pritisaka iz Evropske unije. Studenti i građani koji protestuju treba da računaju da neće dobiti podršku EU i da sve što su započeli treba da nastave po principu ‘u se i u svoje kljuse'“, ocenio je komentator.

Na pitanje kakve će biti posledice ako predsednik Vučić ne dobije ozbiljnije upozorenje iz EU zbog eskalacije nasilja od strane policije i SNS batinaša, Jakšić je rekao da saopštenja EU Vučićevu vlast ne pogađaju.

„Moguće je da Vučić dobije neko oštrije sročeno saopštenje EU, ali to ne bi imalo efekta. Vučić zna da bez obzira na oštrinu formulacija EU, to njega nigde ne bi pogodilo. U Srbiji je vlast zaštićena, a nisu zaštićeni građani za koje EU kaže da brane iste evropske principe koje EU očekuje od aktuelne vlasti. Pomoći protestantima od EU neće biti, biće samo indirektne podrške vlastima“, kazao je.

On je ocenio i da vanredni parlamentarni izbori neće biti raspisani pod pritiskom EU.

„Vanredni izbori mogu da budu raspisani samo pod pritiskom iz Srbije“, zaključio je Jakšić.

(Beta)

