Boško Jakšić: Uskoro ćemo saznati prva imena iz vrha srpske vlasti kojima će SAD zavesti sankcije

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić izjavio je danas da je Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana koji je usvojen u Predstavničkom domu kongresa Sjedinjenih Američkih Država (SAD) znatno oštriji prema Srbiji nego sve dosadašnje rezolucije i izveštaji Evropskog parlamenta i Evropske komisije.

Jakšić je agenciji Beta kazao da je došlo vreme za „naplatu svih gafova“ koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napravio prema administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, i da će uskoro biti saopštena prva imena iz vrha srpske vlasti kojima će SAD zavesti sankcije.

„Počev od kratkovide, ali provokativne uplate dva miliona dolara u Fondaciju Bila Klintona uoči američkih predsedničkih izbora 2016. godine, pa do pokušaja upada na Republikansku konvenciju u maju ove godine na Floridi. Tramp je poznat po tome da sve pamti i da vodi osvetničku politiku. To što je Srbija jedina zemlja u regionu koju Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana eksplicitno i veoma kritički analizira, trebalo bi da bude uznemiravajuća poruka za režim u Beogradu i Vučića lično“, ocenio je Jakšić.

Prema njegovim rečima, Srbiji prete paralelni pritisci od američke administracije na tri koloseka.

„Politički, zbog zabrinjavajućeg stanja demokratije, oko konačnog rešenja pitanja Kosova, i zbog korupcije u vlasti. Sve je još dodatno propraćeno pretnjama sankcijama kako protiv osoba koje podrivaju demokratske procese i institucije, tako i protiv onih koji su umešani u korupciju. Fokusiranje američke administracije na korupciju u Srbiji znači da ćemo uskoro saznati prva imena iz vrha srpske vlasti kojima će SAD zavesti sankcije“, istakao je Jakšić.

Dodao je da su se velika očekivanja Beograda i Vučića od Trampa završila porazno.

On ističe da Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana određuje američku politiku prema Srbiji i obavezujući je i za Stejt demartment i za Pentagon.

„Ovaj zakon je neuporedivo oštriji prema Srbiji od svega što smo do sada čuli od Evropskog parlamenta i Evropske komisije, i trebalo bi da u praksi mnogo toga promeni. Amerikanci imaju mnogo podataka o srpskim političarima i biznismenima koji su umešani u koruptivne radnje. Videćemo da li će Vučić na novi američki zakon reagovati kao kada ignoriše samit EU-Zapadni Balkan nespreman da pretrpi kritike, i da li će sada ignorisati i Trampovu administraciju i Srbiju gurnuti u poziciju Severne Koreje“, naglasio je Jakšić.

Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana je usvojen u Predstavničkom domu Američkog kongresa u sredu i u njemu se navodi da je u Srbiji „stanje demokratije zabrinjavajuće“, a uslovi za održavanje izbora „nepravedni“.

Ovaj propis je deo šireg Zakona o autorizaciji nacionalne bezbednosti za 2026. i za njega je glasalo ukupno 312 predstavnika (197 republikanaca i 115 demokrata), dok je protiv bilo 112.

Bela kuća je saopštila da će Tramp potpisati zakon, preneli su mediji.

Zakon ne samo što politički ocenjuje stanje u regionu, već i precizno definiše obaveze američke izvršne vlasti prema državama Zapadnog Balkana.

Od svih zemalja regiona, jedino se Srbija eksplicitno spominje.

U nalazima Kongresa kaže se da „parlamentarni i lokalni izbori održani u Srbiji 17. decembra 2023. godine i događaji koji su usledili izazivaju duboku zabrinutost u pogledu stanja demokratije u Srbiji“.

Za ovu ocenu, SAD se pozivaju na konačni izveštaj Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava.

Navodi se da je izveštaj utvrdio nepravedne uslove za održavanje izbora, brojne proceduralne nedostatke, uključujući nedoslednu primenu zaštitnih mehanizama tokom glasanja i brojanja, kao i česte slučajeve preopterećenosti biračkih mesta.

Utvrđene su i povrede tajnosti glasanja i brojni slučajevi grupnog glasanja.

„OEBS je takođe primetio da su srpski zvaničnici optužili pre svega mirne demonstrante, opozicione stranke i civilno društvo da ‘pokušavaju da destabilizuju vladu’, što je zabrinjavajuća tvrdnja koja ugrožava bezbednost važnih segmenata srpskog društva“, navodi se u Zakonu.

Zemlje Zapadnog Balkana definišu se kao „ključne za mir, stabilnost i prosperitet evropskog kontinenta“.

Kao jedna od pretnji tome, istaknuta je korupcija, „uključujući i među ključnim političkim liderima“, kao i „kampanje dezinformacija“ za koje se kaže da „potkopavaju kredibilitet demokratskih institucija, uključujući integritet izbora“.

Za korupciju se kaže da i dalje opterećuje Zapadni Balkan i predstavlja jednu od najvećih prepreka daljem ekonomskom i političkom razvoju regiona.

Predviđeno je da predsednik SAD uvede sankcije „najkasnije 90 dana od datuma stupanja na snagu ovog zakona“, protiv svakog stranog lica za koje se utvrdi da je uključeno ili je pokušalo da se uključi u korupciju povezanu sa Zapadnim Balkanom.

Sankcije su takođe predviđene za lica iz politike koja ugrožavaju mir, bezbednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na Zapadnom Balkanu.

Sankcije mogu da se uvedu i protiv osoba koje podrivaju demokratske procese ili institucije, kao i zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava.

Sankcije mogu da uključe blokadu imovine i ukidanje viza.

(Beta)

