Boško Jakšić: Vučić se u Kini uzalud isticao, imao je status trećerazrednog gosta

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić izjavio je da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Kini uzalud isticao i da je imao status trećerazrednog gosta.

Jakšić je agenciji Beta kazao da Vučić podržava stvaranje novog antizapadnog sveta koji bi bio pod rusko-kineskom hegemonijom, ali na pola koplja.

„Postoje tri stepena isticanja: ističe se, veoma se ističe i uzalud se ističe. Prema spoljašnjim manifestacijama koje smo mogli da vidimo, Vučić se u Kini uzalud isticao jer je imao status trećerazrednog gosta. Očigledno je da su prioriteti Šangajske organizacije bili evroazijski, odnosno promocija novog sveta koji je protiv hegemonije Zapada. Vučić podržava taj svet, ali na pola koplja, jer neće previše da se zameri predsedniku SAD Donaldu Trampu, koji je izjavio da se u Kini ‘kuje zavera’ protiv Amerike“, ocenio je Jakšić.

Naglasio je da ni Vladimir Putin (predsednik Ruske federacije) ni Si Đinping (predsednik Kine) ne doživljavaju Vučića kao pouzdanog saveznika.

Kakv odnos ti lideri imaju prema Vučiću, dodao je, svedoči i zajedničko fotografisanje gde su Vučića smestili na dnu u samom ćošku.

„Vučićeva spoljna politika nije dovela Srbiji nijednog iskrenog saveznika. Vlast u Srbiji predstavlja da ima prijatelje na svim stranama sveta, a u stvarnosti se nalazimo u većoj diplomatskoj izolaciji nego ikada pre“, rekao je.

Komentarišući petominutni razgovor Vučića i Putina, Jakšić je kazao da je najavljen gasni sporazum, ali da u javnosti nisu saopštene informacije o drugim ključnim pitanjima.

„Nemamo informacije o sudbini NIS-a, da li je Vučić dobio upozorenja od Putina da nikako ne pokuša da nacionalizuje NIS ili da ga preda u ruke nekom drugom. Nemamo informacije ni o drugoj temi, koja svakako nije mogla da bude izbegnuta, jer je Putin morao da pita Vučića šta se to događa s protestima u Srbiji. Vučić se pre nekoliko meseci toplo zahvalio Moskvi zato što ga je upozorila da sledi ‘obojena revolucija’, ali simptomatično je da ni to sada nije pominjano i da se nije ponovo zahvalio“, rekao je komentator.

Kada ključne teme ostanu van radara, naveo je, to znači da postoje problemi za vlast u Srbiji.

„Da je bilo uspešnih razgovora u Kini, Vučić bi to objavio na Instagramu. Ti razgovori nisu bili neuspešni, ali su očigledno bili polovični. Njegova pozicija na grupnom portretu je verna ilustracija onoga što je politički ostvareno tokom Vučićevog boravka u Kini“, ocenio je Jakšić.

Na pitanje da li će prisustvo Vučića na vojnoj paradi u Kini uticati na odnose s Evropskom unijom (EU) i SAD, Jakšić je rekao da predsednik Tramp ima simpatije prema autokratama, a da su odnosi s EU već na nizbrdici.

„Tramp jeste osvetoljubiv, ali sada nema povoda da posebno kažnjava Srbiju. On je već kaznio Srbiju s carinama od 35 odsto, koje je Srbija dobila pre svega zbog Kine. Tramp ima simpatije prema autokratama, tako da nema šta da zameri susretu Vučića i Putina. Odnosi Srbije s EU su već na nizbrdici, a s ovom posetom Kini Vučić je pokazao da su njegova ideološka uporišta na Istoku. On se našao u društvu s prirodnim saveznicima, uključujući i Kim Džong Una iz Severne Koreje“, zaključio je Jakšić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com