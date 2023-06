Boško Obradović: Ana Brnabić danas da podnese ostavku ili predloži ministra prosvete

Narodni poslanik i lider „Dveri“ Boško Obradović izjavio je da ukoliko premijerka Ana Brnabić do sutra, kada ističe zakonski rok, predloži novog ministra prosvete, to će biti znak da je najava njene ostavke i vanrednih izbora bila, kako je rekao, samo medijsko foliranje i zamajavanje građana.

„Druga opcija je da Ana Brnabić danas i zvanično podnese ostavku i da dođe do pregovora između vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini o prelaznoj Vladi u narednih šest do 12 meseci. U istom paketu bi se dogovorilo i koje izbore imamo i u kojim terminima u narednih godinu dana. To je jedino razumno, mirno i demokratsko rešenje aktuelne političke krize“, ocenio je Obradović.

Dodao je da ako Ana Brnabić uprkos javnom obećanju danas ne podnese ostavku već predloži novog ministra prosvete, ako Aleksandar Vučić već mesec dana ne prihvata zahteve sa svenarodnih protesta protiv nasilja i vlasti, onda je jedini ispravan potez opozicije zahtev za Vučićevom ostavkom.

„To je inače i jedino što se skandira na svim protestima — Vučiću, odlazi! Ako nećemo večite šetnje i da ostane sve isto, onda nam ostaje da pozovemo sve nezadovoljne aktuelnom vlašću za Beograd i da se ne razilazimo dok vlast ne padne“, rekao je lider Dveri.

Ocenio je da ukoliko se narod ne raziđe sa beogradskih ulica nekoliko dana, vlast će pasti.

„Ukoliko se raziđemo — vlast treba i da ostane. Ovo je ispit za sve nas, ne samo za opoziciju već i za sve građane Srbije — da li smo spremni za promenu ne samo ove korumpirane i nedemokratske vlasti već i kompletnog naopakog sistema vrednosti i političkog sistema uopšte“, zaključio je Obradović.

(Beta)

