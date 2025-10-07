Boško Obradović (Dveri): Zvižduci na protestu su mišljenje glasne i preletačke manjine

Bivši lider Dveri Boško Obradović saopštio je da mu nije bilo neprijatno što su građani zviždali kada je govorio na protestu udružene čačanske opozicije koji je održan u ponedeljak uveče u Čačku i ocenio da je to mišljenje „glasne i preletačke manjine“.

„Uopšte nije neprijatno kada ti zvižde bivši naprednjaci i LDP-ovci presvučeni u razne (grupe građana) GG. To je u redu, sa njima se nikada nisam slagao“, saopštio je Obradović na društvenoj mreži X.

On je ocenio da to nije mišljenje većine građana Čačka.

„A pitajte i druge ljude u Čačku šta misle pa da uporedimo, jer glasna i preletačka manjina ipak nije većina. Nije bila ni sinoć, niti će ikada biti“, rekao je Obradović.

U Čačku je sinoć održan protest udružene čačanske opozicije na kome su govorili bivši košarkaš Vladimir Štimac i predstavnici stranke Srbija centar, Demokratske stranke, Dveri i grupe građana „Probudimo Čačak“ i „Istina i čast“.

(Beta)

