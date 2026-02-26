Bošković (SRCE): Pokvario se nov gradski sat na Trgu Republike u Beogradu

Opoziciona stranka Srbija centar (SRCE) je danas saopštila da se novi gradski sat na centralnom beogradskom Trgu Republike pokvario posle samo pet dana od kada je postavljen i da, "sudeći po snimcima, radnici moraju ručno da nameštaju vreme".

Poverenik Gradskog odbora Beograd te stranka Petar Bošković je u saopštenju naveo da je taj sat plaćen novcem iz gradskog budžeta i da bi trebalo da ga „lično vrati gradonačelnik Aleksandar Šapić“ koji je mesecima najavljivao njegovo postavljanje.

On je istakao i da bi gradonačelnik, morao da zna da ukrugu od 50 metara već postoje četiri gradska sata: na Domu Vojske, na zgradi Narodnog muzeja, na početku Knez Mihailove i na zgradi Pozorišta Boško Buha.

Ocenio je da je „cena Šapićevog sata samo kap u moru koje se odliva iz budžeta Beograda“, i da je za taj novac moglo da se rekonstruiše jedno dečije igralište.

„Jedna ambulanta ili vrtić mogla je da dobije novu stolariju i postane energetski efikasnija. Četiri porodice su mogle da dobiju subvencije za kupovinu prvog stana za mlade. Mogao je da novac preusmeri i na asfaltiranje udarnih rupa na ulicama…“, kazao je on.

(Beta)

