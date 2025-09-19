Bošković (SRCE): Šapić laže da je poslao Dačiću dopis za uklanjanje Ćacilenda

Poverenik stranke Srbija centar (SRCE) za Beograd Petar Bošković danas je izjavio da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić „laže“ da je ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću poslao dopis u vezi sa uklanjanjem kampa pristalica Srpske napredne stranke u Pionirskom parku.

„Laže da je poslao dopis ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, svom koalicionom partneru, povodom toga. Nije poslao ni komunalnu miliciju, „bele“. A u stanju je da ih pošalje pošalje u Blok 45, gde jedan ‘bizgov‘ obara na zemlju i privodi studenkinju. Te ‘hrabriše‘ ne mogu da dođu u ‘ćacilend‘ i to završe, a da ne govorim da nije poslao Gradsko zelenilo da bar zaštiti biljke koje imamo u tom parku“, rekao je Bošković, a SRCE prenelo u saopštenju.

On je dodao da je Šapić takođe slagao da će „vojska platiti popravak i asfaltiranje dvadesetak kilometara asfalta u bulevarima Nikole Tesle i Mihaila Pupina, ko i u okolnim ulicama, koje su već uništene prolaskom tenkova i oklopnih vozila tokom priprema za vojnu paradu.

„Tih troškova nema ni u budžetu Vojske Srbije, ni grada Beograda“, rekao je Bošković.

(Beta)

