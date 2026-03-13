Bošković (SRCE): Vučić je odgovoran za upotrebu zvučnog oružja na protestu 15. marta

Član Predsedništva Srbija centra (SRCE) Petar Bošković izjavio je danas da je predsednik Aleksandar Vučić odgovoran za upotrebu zvučnog oružja na protestu 15. marta prošle godine.

„Bez njega i njegovog straha i panike od onoga što će se desiti na tom protestu, to ne bi bilo upotrebljeno“, rekao je Bošković za TV Nova, navodi se u saopštenju stranke.

On je, komentarišući pisanje Radara da su uoči protesta 15. marta održavani koordinacioni sastanci državnih organa i bezbednosnih službi kako bi se planirala reakcija na najavljeno okupljanje, istakao da je način na koji je Srpska napredna stranka počela da preuzima vlast i da kontroliše sve do sada neviđen – i mešanje u struku, njihove personalne promene i stavljanje „pogodnih ljudi“.

„Ovo što je objavio Radar samo potvrđuje da su oni unapred planirali i da su imali ogroman strah od 15. marta, da ne kažem 5. oktobra, jer je skup bio daleko, daleko veći. Dve stvari su oni odradili pre toga – pripremili su Žandarmeriju iz pravca Pravnog fakulteta i iz pravca Skupštine, naravno plus one sa kapuljačama koji su tada izazivali napad. I srećom, tu su bili vojni veterani 63. padobranske koji su sprečili paljenje traktora jer je to bio signal da bi oni mogli da upotrebe Žandarmeriju“, rekao je on.

Međutim, u toj panici oni su upotrebili zvučni top, što je presedan protiv svog naroda, jer čovek poput Vučića to jednostavno ne može da izdrži, dodao je Bošković.

Istakao je da u MUP-u zvučni top zvanično nije evidentiran kao oružje, kao i da nema propisanu proceduru u kojim situacijama i pod kojim uslovima se upotrebljava.

„Ono što je interesantno je da je on nabavljen mimo procedura. Nabavio ga je Aleksandar Vulin dok je bio ministar unutrašnjih poslova i imajući iskustva naših vojnih jedinica u Somaliji, gde su ga Amerikanci upotrebljavali. Naši ljudi koji su bili tamo videli su efekat svega, jer postoje dva različita efekta tog zvučnog oružja. Kad je tišina, on je mnogo, mnogo jači, što je bio slučaj 15. marta, a kada je buka onda je efekat tri puta manji. Oni su iskoristili tišinu i upotrebili ga“, rekao je Bošković.

(Beta)

