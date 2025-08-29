Božić (N1): Možda odluče da nas puste niz vodu, možda u foto-finišu probaju da sačuvaju reputaciju

Programski direktor televizije N1 Igor Božić izjavio je da je pitanje kako će Junajted Grupa reagovati na objavljivanje snimka razgovora direktora te kompanije i Telekoma Srbija o budućnosti televizija N1 i Nova S u Srbiji, ali i dodao da je neizvesnost jedna reč koja može da opiše trenutnu situaciju.

„Na nama je da upozorimo na tu neizvesnost, da javnost bude spremna na to da možda u grupi odluče, žargonski rečeno, da nas ‘puste niz vodu’, a možda shvate da bi to zaista bilo loše po njihovu reputaciju i da probaju makar u foto-finišu da sačuvaju svoju reputaciju, jer nije baš dobro da vas bije glas da ste uništili slobodne medije u Srbiji“, rekao je Božić za N1.

Ocenio je da su trenutna dešavanja sa medijima u Srbiji koji posluju u okviru Junajted Grupe, „očigledno direktan uticaj predsednika (Aleksandra Vučića)“ koji, po njegovim rečima, pokušava da kontroliše sve medije u zemlji.

„Kad je shvatio da to ne može sa medijima u Junajted Grupi, on je našao način kako to očigledno novcem da uradi“, ocenio je programski direktor N1.

Božić je kazao i da „ne može da zamisli“ veliku stranu kompaniju poput Junajted Grupe „koja ne bi odreagovala na tako nešto“.

„Pretpostavljam da bi neko morao da se zapita kako je moguće da se ovakve stvari rade, ali hajde da sačekamo, da vidimo šta će se dogoditi. Ovde imamo jedan osnovni problem, a to je direktno mešanje jedne države u rad privatne kompanije i to je nedopustivo bilo gde u svetu. To da se dogodi u Americi, ovakav skandal, mislim da bi bio pokrenut proces za impičment predsednika. To su stvari koje u demokratskim državama ne smeju da se rade“, kazao je Božić.

Dodao je da je interes privatne kompanije da zaradi novac ali i ocenio da „ostavlja ozbiljno gorak utisak da je jedan poslovni projekat važniji od ljudskog momenta“.

„Ostavlja gorak utisak da je neko ko je u kompaniji odlučio da zaradi novac, zažmurio na sve ono što naši novinari prolaze u ovoj zemlji, na sve pretnje koje dobijamo, na pendreke, pretnje ubistvima, i nisu stali u zaštitu novinara koji rade u javnom interesu. Mislim da je pronađen način da jedna državna kompanija koristi tu moć da bi potčinila medije, u ovom slučaju je državna kompanija odobrenjem predsednika očigledno krenula u akciju da pokori one medije koji nisu pod kontrolom Vučića“, rekao je Božić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com