Božićna poslanica Patrijarha Porfirija: Srbija duboko podeljena, pružimo ruku jedni drugima

Poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije upozorio je, u Božićnoj poslanici, da su unutrašnje političke tenzije u Srbiji dovele do duboke podeljenosti i pozvao na njihovo prevazilaženje: „da pružimo ruku jedni drugima, jer smo neophodni jedni drugima“.

„Unutrašnje političke tenzije dovele su do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju“, rekao je patrijarh Porfirije, konstatujući da je situacija u Srbiji, „u koju gleda vasceli naš narod“ – složena i teška.

Patrijarh Porfirije pozvao je „da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, nephodni jedni drugima“.

„Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg – ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom, niti mržnju mržnjom“, poručio je patrijarh Porfirije.

Govoreći o prilikama u Srbiji, naveo je da je „posebno zabrinjavajući gubitak nacionalnog i kulturnog identiteta, koji dovodi u pitanje kontinuitet istorijskog i duhovnog samopoimanja našeg naroda, a pri tome se ne može objasniti isključivo spoljnim uticajima“.

„Uz to dolaze ekonomska nesigurnost i demografski pad: Srbija se suočava sa izrazito negativnim prirodnim priraštajem i, posledično, sa jednom od najbržih depopulacija u svetu, kao i sve izraženijim starenjem stanovništva“, konstatovao je patrijarh Porfirije.

Naveo je i da „živimo u vremenu sve dubljih verskih, etničkih i kulturnih podela, u svetu u kojem neprestano rastu geopolitičke napetosti i u kojem ratovi postaju sve češće sredstvo za rešavanje ekonomskih i političkih sukoba“.

„Promena globalog poretka i borba velikih sila za prevagu rađaju nestabilnost, bezbednosne krize i strah od neizvesne budućnosti“, rekao je patrijarh Porfirije, u Božićnoj poslanici.

(Beta)

