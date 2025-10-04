Božo Prelević: Bacanje Molotovljevih koktela po Beogradu je rukopis sa severa Kosova

Advokat Božo Prelević izjavio je da oni koji su terorisali Srbe na severu Kosova danas terorišu ostatak Srbije.

Prelević je agenciji Beta kazao da je bacanje Molotovljevih koktela po Beogradu rukopis sa severa Kosova i da sledeća akcija kriminalnih grupa pod kontrolom vlasti može biti uklanjanje političkih protivnika.

„I Oliveru Ivanoviću su, pre nego što su ga ubili, zapalili automobil. Imamo seriju događaja gde se vidi da kriminalne grupe sprovode akcije vlasti, a tamo gde su uhvaćeni budu amnestirani“, rekao je Prelević.

Prema njegovim rečima, akcije kriminalnih grupa pod kontrolom vlasti nemaju za cilj samo zastrašivanje građana.

„Cilj vlasti je da uz pomoć kriminalaca još više zarobi državu. Aleksandar Vučić (predsednik Srbije) zna da ne može da pobedi na izborima i ovo zastrašivanje i zarobljavanje predstavlja predigru uoči narednih izbora koji će se najverovatnije održati u decembru. Vučić hoće da održi izbore u zarobljenoj i zastrašenoj državi“, ocenio je Prelević.

Osoba koja je uspela da pokvari najbolju košarkašku reprezentaciju na svetu, dodao je, spremna je da sve uništi samo da bi ostala na vlasti.

„Vučić je poslao u Rigu (glavni grad Letonije) siledžije da tuku srpske navijače. Prebili su kuma Marka Gudurića i napravili klimu podele u košarkaškom timu ‘ko je za ćacije, a ko je protiv’. U atmosferi nasilja, naravno da košarkaši nisu mogli da ostvare očekivani rezultat“, kazao je Prelević.

Istakao je da se s državno-kriminalnim nasiljem neće prestati jer je Vučić odlučio da krene s represijom prema svima koji ga ne podržavaju.

„Vučić sprovodi taktiku da je sve dozvoljeno samo da on ostane na vlasti. Sada imamo svakodnevna prebijanja ljudi, paljenja automobila i lokala i otvorene pretnje građanima, međutim, bojim se da će sledeće biti uklanjanje političkih protivnika, kao što je bilo na Kosovu. Sve ovo što se poslednjih meseci dešava u centralnoj Srbiji, Vučić je već isprobao na severu Kosova i Metohije“, naglasio je Prelević.

Kazao je da je vlast od privatnih obezbeđenja napravila parapolicijske formacije koje terorišu građane.

„Svedočimo matrici latino-američkog tipa. To je zastrašujući pravac“, rekao je.

Na pitanje kako se boriti protiv državno-kriminalnog nasilja, ako su policija i tužilaštvo zarobljeni od strane političke vlasti, Prelević je kazao da bi Srbija morala da stane.

„Ako cela Italija može da stane zbog genocida u Palestini, valjda može i Srbija da stane zbog neshvatljive torture nad građanima“, zaključio je Prelević.

Već tri dana policija nije uspela da otkrije ko je na Novom Beogradu bacio Molotovljev koktel i zapalio automobil rođenog brata smenjenog komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića.

Pukovnik Vulević je pre mesec dana smenjen na zahtev Aleksandra Vučića, jer nije bio pod njegovom kontrolom.

Nije otkriveno ni ko je ispred Pionirskog parka 1. oktobra pretukao studenta Računarskog fakulteta Bogdana T. (24).

Tužilaštvo i policija nisu reagovali ni na pretnje koje je građanima Kosjerića uputio bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, a nisu procesuirani ni batinaši koji su na fudbalskoj utakmici Srbija-Engleska tukli navijače među kojima su bili i roditelji s maloletnom decom.

Nisu otkrivene ni osobe koje su sredinom avgusta demolirale kafić „Skver“ u Valjevu, i u dva navrata zapalili cvećaru „Imela“ na Konjarniku, iako su kamere snimile počinioce.

Tužilaštvo i policija nisu otkrili ni ko je autor spota o advokatu Ivanu Niniću, u kome je on targetiran kao plaćenik albanskih separatista.

Više javno tužilaštvo u Čačku je sklopilo sporazum o priznanju krivice s petoricom batinaša koji su 28. septembra bejzbol palicama pretukli A.S. (28). Oni su osuđeni na uslovne kazne.

Više javno tužilaštvo u Beogradu nije odgovorilo na pitanje agencije Beta da li je MUP dostavio izveštaj o povređivanju policajca Lazara Baćića 10. marta ispred RTS-a i šta je po tom pitanju do sada preduzeto. Baćić je priznao da ga je povredio pripadnik Žandarmerije, iako je prethodno predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da su policajcu oko povredili studenti.

Predsednik Vučić je pomilovao više osoba koje su nanele teške povrede studentima na protestima, a opravdavao je i nasilje batinaša na utakmici Srbija-Engleska.

„Zato što su neki došli da pumpaju, a onda kad im neko negde kaže ‘što pumpaš’, pa tra-la-la, pa ko kome lupio šamar, nije ni važno–’jao, lupio nam šamar neko'“, prokomentarisao je Vučić napad batinaša na navijače reprezentacije.

S druge strane, mnogi studenti i građani su uhapšeni i procesuirani zbog navodnog učestvovanja u demoliranju prostorija Srpske napredne stranke u nekoliko gradova i još uvek se nalaze u pritvoru.

(Beta)

