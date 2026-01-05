Božo Prelević: Vlast je u strahu jer postoji mnogo sličnosti između Vučića i Madura

Prelević je agenciji Beta kazao da je američka intervencija u Venecueli suprotna međunarodnim konvencijama i Povelji Ujedinjenih nacija i da „otvara nesaglediv prostor drugim zemljama da urade to isto“.

„Ovo što je uradila američka administracija u Venecueli može da podstakne neke druge velike zemlje da napadnu države koje imaju ekonomske resurse i u kojima se ne poštuje vladavina prava“, rekao je Prelević.

Prema njegovim rečima, sve zemlje koje imaju dobru geostratešku poziciju ili imaju zalihe retkih minerala i gde postoji organizovani kriminal, mogu da strepe od vojne intervencije velikih sila.

„Vučića plaši strašna podudarnost s Madurom. Srbijom vlada nedemokratski režim koji nije dozvolio održavanje poštenih izbora još od 2012. godine, a što je konstatovano i od ODIHR-a. Maduro nije priznao poraz na poslednjim izborima u Venecueli i proterao je iz zemlje opozicionog lidera koji je osvojio većinu glasova. Vučićev režim koristi nelegalne paravojne formacije u sopstvenoj zaštiti, nalik Madurovim ‘kolektivosima’. Vlast u Srbiji je duboko ogrezla o kriminal i korupciju kao i Madurov režim u Venecueli. I na kraju u Srbiji se nalaze značajna nalazišta litijuma i borita“, kazao je Prelević.

Dodao je da se u Venecueli i Srbiji nalazila firma koja je radila na lažiranju predsedničkih izbora u SAD, kada je Donald Tramp izgubio od Džoa Bajdena.

„Vlast u Srbiji pokazuje prilično veliku dozu straha zbog veoma sličnih koincidencija s vlastima u Venecueli. Vučić takođe zna kakav je fijasko doživeo u maju prošle godine na Republikanskoj konvenciji u Majamiju kada je falsifikovanjem imena i prezimena pokušao da diskredituje taj skup i uvuče u koruptivnu sferu i Republikansku stranku i predsednika Trampa. Isto je pokušao i sa zgradom Generalštaba u Beogradu. Zbog takvog ponašanja predsednika Vučića, SAD su Srbiji uvele najveće carinske stope u Evropi, a NIS i ‘Linglong’ se nalaze pod sankcijama“, naglasio je Prelević.

Prema njegovim rečima, novom Strategijom SAD prema Zapadnom Balkanu stekli su se uslovi da se i „ključnim igračima“ režima u Beogradu uvedu sankcije, kao što je to pre dve godine već učinjeno prema bivšem direktoru BIA Aleksandru Vulinu.

„Zanimljivo je da je novu Strategiju SAD razumeo Milorad Dodik iz Bosne, a nije razumeo Vučić. Vučić se nije bavio pozicijom Srbije u novonastaloj situaciji na svetskoj sceni, već je smišljao vickaste fazone za ‘Ćacilend'“, naveo je.

Komentarišući sazivanje Saveta za nacionalnu bezbednost zbog događaja u Venecueli, Prelević je kazao da ne zna koju bi odluku tim povodom vlast u Srbiji mogla da donese.

„Oni (vlast u Beogradu) će pokušati da ponovo podmite pojedine svetske političare, jer drugi sistem nemaju. Do sada ništa drugo nisu radili vezano za međunarodnu politiku već su pokušavali da nekog podmite“, naglasio je advokat.

Prelević je kazao da su u proteklih 35 godina radikali i socijalisti dva puta bili na vlasti u Srbiji i da su se njihove vladavine pogubno završile po narod i državu.

„Bojim se da će i sada vladavina radikala i socijalista da se završi nekakvim spoljnim akcijama kao što je bilo u Venecueli. To bi za Srbiju bilo ekstremno tragično. Vučić sada pokušava da vidi šta je izlaz za njega. On o Srbiji neće brinuti, ali veoma je zabrinut kako da sačuva sebe i svoj novac. Siguran sam da će polovina Vučićevih saradnika tražiti od njega da pobegnu tamo gde su im pare. Postoji i druga mogućnost koja nije baš realna, da Vučić okrene list i oslobodi medije i organizuje poštene izbore“, zaključio je Prelević.

(Beta)

