Božović: Stanje u Mitrovici tuga, ideja o memorijanom centru posvećenom Oliveru Ivanoviću je propala

„Sadašnji vlasnik ne održava ni kuću, niti prostor ispred nje gde je Oliverova spomen ploča na mestu ubistva. Sve je zaraslo u korov, tu više niko ne dolazi. Zato ćemo sećanje na Olivera da obeležimo danas u crkvi svetog Dimitrija“, rekla je Božović za list Danas.
Prema njenim rečima, prethodna albanska uprava u severnom delu Kosovske Mitrovice promenila je naziv ulice u Bošnjačkoj mahali koja je nosila Ivanovićevo ime, najavivši da će on „dobiti“ novu ulicu, što se nije dogodilo, dok novo-stara opštinska vlast – Srpska lista, nema nameru da to ponovo uradi.
Oliverov sin Nikola Ivanović izjavio je za Danas da „iako je sudski proces u Prištini bio šupalj i loše vođen, porodica u sadašnji političkim okolnostima nije razmišljala o privatnoj tužbi, niti o novoj krivičnoj prijavi za spot“, kojim je u predizbornoj kampanji za lokalne kosovske izbore 2017. tri mesca pre ubistva njegov otac bio izložen medijskom linču na televizijama Most i Pink.
„Potrebno je da je se najpre sredi pravni sistem u Srbiji i stabilizuje situacija na Kosovu i Metohiji, a to se neće dogoditi dok se promeni vlast u Beogradu“, naveo je Nikola Ivanović.
„Predistražni postupak povodom ubistva Olivera Ivanovića, pokrenut je 16. januara 2018. u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) i još uvek je u toku. Predmet je i dalje zaštićen oznakom stepena tajnosti ‘strogo poverljivo’, zbog čega i nismo u mogućnosti da javnost detaljno obaveštavamo o preduzetim dokaznim radnjama i dokaznim radnjama koje se planiraju“, rečeno je listu Danas u TOK.
(Beta)
