Božović: Stanje u Mitrovici tuga, ideja o memorijanom centru posvećenom Oliveru Ivanoviću je propala

Ksenija Božović, najbliža saradnica nekadašnjeg lidera Srba sa Kosova Olivera Ivanovića, rekla je danas da je „stanje u Mitrovici tuga, ljudi odlaze, kuću u kojoj je bilo sedište SDP sredinom 2024. kupio je kosovski Albanac, ideja da se ona otkupi za memorijalni centar posvećen Ivanoviću propala je“.

„Sadašnji vlasnik ne održava ni kuću, niti prostor ispred nje gde je Oliverova spomen ploča na mestu ubistva. Sve je zaraslo u korov, tu više niko ne dolazi. Zato ćemo sećanje na Olivera da obeležimo danas u crkvi svetog Dimitrija“, rekla je Božović za list Danas.

Prema njenim rečima, prethodna albanska uprava u severnom delu Kosovske Mitrovice promenila je naziv ulice u Bošnjačkoj mahali koja je nosila Ivanovićevo ime, najavivši da će on „dobiti“ novu ulicu, što se nije dogodilo, dok novo-stara opštinska vlast – Srpska lista, nema nameru da to ponovo uradi.

Oliverov sin Nikola Ivanović izjavio je za Danas da „iako je sudski proces u Prištini bio šupalj i loše vođen, porodica u sadašnji političkim okolnostima nije razmišljala o privatnoj tužbi, niti o novoj krivičnoj prijavi za spot“, kojim je u predizbornoj kampanji za lokalne kosovske izbore 2017. tri mesca pre ubistva njegov otac bio izložen medijskom linču na televizijama Most i Pink.

„Potrebno je da je se najpre sredi pravni sistem u Srbiji i stabilizuje situacija na Kosovu i Metohiji, a to se neće dogoditi dok se promeni vlast u Beogradu“, naveo je Nikola Ivanović.

„Predistražni postupak povodom ubistva Olivera Ivanovića, pokrenut je 16. januara 2018. u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) i još uvek je u toku. Predmet je i dalje zaštićen oznakom stepena tajnosti ‘strogo poverljivo’, zbog čega i nismo u mogućnosti da javnost detaljno obaveštavamo o preduzetim dokaznim radnjama i dokaznim radnjama koje se planiraju“, rečeno je listu Danas u TOK.

(Beta)

