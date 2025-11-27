Brajović (UNS): Rezultat projektnog sufinansiranja su osiromašeni lokalni mediji

Generalni sekretar Udruženja novinara Srbije (UNS) Nino Brajović ocenio je da su konkursi za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja, koji se sprovode od 2015. godine, doprineli „osiromašivanju lokalnih medija“ i da su sredstva koja lokalne samouprave izdvajaju za tu svrhu nedovoljna.

Brajović je na konferenciji za novinare u Pres centru UNS kazao da su se problemi javili na samom početku primene novog sistema nakon što je država izašla iz vlasništva medija.

„Novac koji se izdvaja za projektno sufinansiranje nikada nije dostigao nivo pre privatizacije. Mi smo došli do podataka da država izdvaja od jedne četvrtine do jedne trećine onoga šta je nekad ulagano u lokalne medije“, rekao je Brajović.

Po njegovim rečima, UNS je povodom desetogodišnjice uvođenja projektnog sufinansiranja napravio analizu tog procesa i utvrdio da gradovi i opštine godišnje u proseku izdvajaju oko 66.000 evra za medije, a to je oko 5.000 evra mesečno.

Kazao je da to nije dovoljan iznos i da je primetno da iz godine u godinu isti mediji koji su nekada bili državni dobijaju najveće iznose na konkursima.

„Rekorderi su RTV Novi Pazar koji je dobio 403 miliona dinara, Novosadska TV sa 234 miliona, Zona Plus Niš 174 miliona, VTV doo Subotica 92 miliona, RTV Kanal M Paraćin 71 milion, Sremska televizija Šid 67 miliona i RTV Belle amie 60 miliona dinara“, rekao je Brajović.

Autorka analize „Siva knjiga sufinansiranja projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja 2015-2025“ Kristina Kovač Nastasić kazala je da je svaka godina konkursnog sufinansiranja bila specifična, ali da su u svakoj zabeležene zloupotrebe i nepravilnosti.

Po njenim rečima, 2015. godine su lokalne samouprave teško prihvatale da neke nezavisne komisije treba da raspodele novac građana pa su u konkurs dodavani nezakoniti kriterijumi.

Dešavalo se da u komisije umesto medijskih stručnjaka budu imenovani opštinski činovnici, a često se dešavalo da konkursi ni ne budu ni raspisani.

Dodala je da su se 2017. i 2018. pojavile fantomske medijske organizacije koje su predlagale svoje kandidate za članove komisija i da se često dešavalo da tabloidi koji ne poštuju Kodeks novinara Srbije dobijaju novac na konkursima.

Tokom 2024. godine je počela primena novih zakona koji su se odnosili na tu oblast, a 2025. godine je počela primena Jedinstvenog informacionog sistema (JIS).

Kovač Nastasić je ocenila da projektno sufinansiranje ni nakon tih promena nije postalo transparentno i da je neophodno uvesti redovnu evaluaciju sprovedenih projekata kako bi se utvrdilo na koji način su mediji potrošili novac.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com