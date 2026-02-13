Branilac: Viši sud u Novom Sadu odbio predlog da se studenti vrate u Srbiju na suđenje

Viši sud u Novom Sadu odbio je predlog da grupi od šestoro aktivista iz tog grada kojima se sudi u odsustvu zbog navodnog pokušaja rušenja ustavnog poretka, budu ukinuti pritvor i poternice kako bi im se omogućilo da se vrate svojim kućama, izjavio je jedan od njihovih branilaca Željko Kočić.

Ocenio je kao „posebno zabrinjavajuće“ što je aktivistima još 28. marta prošle godine određen pritvor a što sud do danas braniocima nije dostavio rešenje, iako su to tražili „više od deset puta“.

„Dostavljanje rešenja je zakonska obaveza suda, jer tek od prijema rešenja teče rok za žalbu. Na taj način sud je faktički onemogućio branioce da izjave žalbu i ospore, po našem uverenju, nezakonito rešenje“, naveo je Kočić u objavi na društvenim mrežama.

Po njegovim rečima, dodatni pokazatelj ozbiljnih manjkavosti tog postupka je činjenica da, ni nakon 11 meseci, Srbija nije uspela da izdejstvuje međunarodnu poternicu pa takva okolnost sama po sebi otvara ozbiljna pitanja o pravnoj utemeljenosti i održivosti postupka.

„Evo zašto je Viši sud u Novom Sadu najmračnija institucija domaćeg pravosuđa. Sumrak pravosuđa koje se koristi kao sredstvo vlasti za obračun sa političkim neistomišljenicima“, napisao je Kočić.

Suđenje novosadskim studentima i aktivistima odloženo je za 2. februar zbog bolesti tužioca Slobodana Josimovića, a nastavak je zakazan za 5. maj.

Branioci su tražili da se ukine poternica za šestoro studenata i aktivista, kojima se sudi u odsustvu, i da im se omogući da se vrate u Srbiju.

Postupak je počeo 24. novembra prošle godine, protiv okrivljenih aktivista Pokreta slobodnih građana (PSG) Marije Vasić, Davora Stefanovića, Lada Jovovića, Srđana Đurića i Mladena Cvijetića, i organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) Lazara Dinića, Mile Pajić, Doroteje Antić, Anje Pitulić, Branislava Đorđevića, Jovana Dražića i Dejana Bagarića.

Branioci su ocenili da je reč o „klasičnom političkom procesu protiv neistomišljenika režima“ i da prisluškivani razgovor aktivista kao jedini dokazni materijal u tom postupku, nije pribavljen zakonski.

U pitanju je snimak sastanka aktivista u prostorijama Pokreta slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu pred studentski protest 15. marta, koji je prisluškivala BIA.

Razgovor je zatim prvo objavljen na provladinim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, a šestoro aktivista uhapšeno je 13. marta.

Aktivisti STAV-a, koji su se u tom trenutku nalazili van zemlje, od tada se nisu vraćali u Srbiju i njima se sudi u odsustvu.

Šestoro uhapšenih aktivista je u zatvoru i kućnom pritvoru provelo više od sedam meseci, a profesorka Marija Vasić je zbog štrajka glađu deo pritvora provela i u zatvorskoj bolnici u Beogradu.

