Brat britanskog kralja, Endru će izgubiti titulu princa i mora da se iseli

Princ Endru (Andrew), umešan u aferu Epstajn (Epstein), izgubiće titulu princa i moraće da se iseli iz svoje rezidencije sa 30 soba u blizini Vindzora, saopštila je večeras Bakingemska palata.

To je najnoviji korak protiv „crne ovce“ britanske kraljevske porodice.

Kralj Čarls Treći (Charles) pokrenuo je danas „formalni proces“ kako bi svom bratu Endruu oduzeo „titule i počasti“, posle njegovih veza sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom (Jeffrey Epstein), navodi se u saopštenju kraljevske palate.

„Princ Endru će od sada biti poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor (Mountbatten Windzor), čime će mu biti oduzeta titula princa koju je stekao po rođenju“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, Endru će morati da napusti svoju kraljevsku rezidenciju, Rojal Lodž, u blizini Vindzora (40 kilometara zapadno od Londona).

„Dobio je zvanično obaveštenje da se odrekne zakupa i da će se preseliti u drugu privatnu rezidenciju“, dodaje se u saopštenju.

Drugi sin kraljice Elizabete Druge (Elizabeth) (1926-2022), star 65 godina, koji je živeo sa bivšom suprugom Sarom Ferguson (Sarah) u vili sa 30 soba od 2003. godine, preseliće se u imanje Sandringem u Norfolku, oko 180 kilometara severoistočno od Londona, prema podacima Udruženja štampe.

Endru je bio pod sve većim pritiskom da napusti rezidenciju, koja se nalazi na kraljevskom imanju Vindzor, posebno od objavljivanja prošle nedelje posthumnih memoara Virdžinije Đufre (Virginia Giuffre), glavne tužiteljke Džefrija Epštajna.

Imanje, gde je majka kraljice Elizabete II živela do 2002. godine, uključuje baštovanovu rezidenciju, šest kućica za osoblje i smeštaj za službenike obezbeđenja koji žive na licu mesta.

(Beta)

