Brat Mila Đukanovića braniće se sa slobode, jemstvo od pet miliona evra

Biznismen Aco Đukanović, brat višedecenijskog bivšeg predsednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića, a koji je u pritvoru zbog nedozvoljenog držanja oružja, braniće se sa slobode nakon što je sud prihvatio jemstvo od pet miliona eura u kešu i nekretninama.

Sud je danas dozvolio da se Đukanović brani sa slobode uz zabranu napuštanja stana, uz kontrolu elektronskim nadzorom, i uz privremeno oduzimanje putne isprave.

Navodi se da postoji opasnost od bekstva jer Đukanović ima veze i boravke u inostranstvu kao i značajna sredstva, ali se ocenjuje da je ponuđeno jemstvo dovoljno ozbiljno i odvraćajuće, i da su mere nadzora proporcionalne i blaže od pritvora.

U obrazloženju odluke navodi se da se prihvata jemstvo Đukanovića ponuđeno od strane njegovih branilaca, a koje se sastoji u polaganju u sudski depozit iznosa od 1.000.000 evra u gotovom novcu i upisu u katastru hipoteke u korist države Crne Gore, na nepokretnostima u svojini jemca – u vrednosti od više od četiri miliona evra.

Aco Đukanović uhapšen je posle pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, 28. februara, nakon čega mu je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva.

On se sumnjiči da je izvršio krivično delo nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Advokat Nikola Martinović je ranije objasnio da je policija sve pronađeno oružje oduzela, kao i da će ono biti predmet veštačenja.

On je dodao da je za deo oružja utvrđeno da je sa posvetom i da pripada Acinom bratu, nekadašnjem predsedniku i premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću.

„Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, zašta postoji dokumentacija“, rekao je Martinović novinarima.

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, advokat Martinović je kazao da su je najverovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), koji su obezbeđivali Mila Đukanovića.

Đukanovićevo bogatstvo se procenjuje na stotine miliona evra, on važi za jednog od najmoćnijih ljudi u Crnoj Gori, a vlasnik je Prve banke, stambenih i poslovnih zgrada i zemljišta.

Dugo je važio za najbogatijeg čoveka u Crnoj Gori. Pominjan je i u dokumentaciji italijanskog tužilaštva, koje je istraživalo međunarodni šverc cigareta, ali nikada nije bio osumnjičen.

Mediji su pisali da se nakon promene vlasti 2020. godine preselio u Luksemburg i da je tamo preneo najveći deo svojih poslova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com