Bratu (OEBS): Nesputano se u Srbiji nastavlja trend eskalacije pretnji i nasilja nad novinarima

Kancelarija OEBS-a za medijske slobode pozvala je danas vlasti Srbije da u skladu sa prihvaćenim obavezama „nezavisno i hitno istraže sve prijavljene slučajeve nasilja nad novinarima i pobrinu se da novinari mogu bezbedno da rade, bez neopravdanog mešanja“.

Predstavnik OEBS-a uza slobodu medija Jan Bratu napisao je na društvenoj mreži Iks da se „nažalost, nesputano nastavlja trend“ na koji je upozoravao u ranijim saopštenjima, a to je „eskalacija pretnji, nasilja, zlostavljanja novinara i medija u Srbiji“.

Time se medijsko okruženje „u Srbiji stavlja pod ozbiljan protisak“ napisao je i ocenio da „postoji sistematsko targetiranje medija koji nisu bliski vlastima“ i da je ono „rašireno“, i da se „naročito novinari N1 i Nove suočavaju sa neprijateljskom retorikom, ponižavanjem, opstrukcijom izveštavanja, pa i sa fizičkim nasrtajima“.

Prema njegovim navodima, „reči koje koriste političari doprinose stvaranju opšte atmosfere u javnosti i mogu podstaći nasilje ka novinarima.“

„Javni zvaničnici snose naročitu odgovornost u smislu da izbegavaju jezik koji može stigmatizovati novinare ili doprineti klimi napetosti i podela“, kaže se u saopštenju.

(Beta)

