Bratu: U Srbiji i drugim člabicama OEBS zabrinjavajući rast pritisaka na novinare i medije

Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednosts i saradnju (OEBS) za slobodu medija Jan Bratu rekao je danas u Beogradu da se u Srbiji i drugim članicama OEBS-a beleže vrlo zabrinjavajući znaci povećanja pritisaka na novinare i medije.

„Ovaj nizlani trend očigledan je po pravnom uznemiravanju, pritiscima, pretnjama nadzora, fizičkim i onlajn napadima, a ta pretnja je jasna širom prostora OEBS-a, ne samo ovde u Srbiji. Ali pošto smo ovde, u Srbiji, kažem da smo zabrinuti zbog onoga što se dešava u Srbiji“, rekao je Bratu u uvodnom izlaganju na panelu Nezavnisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) „Između pritisaka i otpora: Medijske slobode u ogledalu izveštaja NUNS-a“.

Bratu koji je donedavno bio šef Misije OEBS u Srbiji, ukazao je da za neke novinare, posebno za novinarke i za one koji prate korupciju, ekologiju i lokalne vlasti, pretnje nisu izolovani incidenti već su uporne i traju, a rizik za njihovu bezbednost povećavaju učestalo ćutanje i neodgovarajući odgovor na to i, „ako ne i pravo podsticanje“ za vršenje pritiska koj dolazi od relevantnih tela.

„Ovo nije samo pitanje ljudskih prava, već sistemsko demokratsko pitanjejer zastrašujući efekat na novinarstvo vodi do zastrašujućeg efekta na javni diskurs, a kada se to desi, pati demokratska vladavina“, rekao je Bratu koji je u decembru prošle godine preuzeo dužnost predstavnika OEBS-a za slobodu medija.

Ukazao je da je zato njegova kancelarija pokrenula projekat „Bebezdnost novinara“ (Safety of Journalists) u okviru kojeg su obaveze preuzele sve države-članice OEBS-a da štite bezbednost novinara.

Te obaveze su „prihvaćene na papiru“, rekao je Bratu, ali treba da budu primenjene u praksi, i naglasio da je njegov posao da ohrabri sve da to primene. Ocenio je da je to „Sizifov posao bez kraja“ koji nailazi na mnogo otpora, ali je rekao da je on posvećen ispunjenju svog mandata i da to nastoji da sprovede.

Bratu je istakao da je njegova kancelarija pripremila preporuke za novinare gde će na vebsajtu biti navedene nacionalne, regionalne i međunarodne dobre prakse, da će to biti instrument koji će se ažurirati i kombinovati akcioni planovi, preporuke novinarima širom prostora članica OEBS-a, kao i preporuke za povećanje bezbednosti novinara širom tog regiona koji obuhvata Evropu, Severnu Ameriku i Aziju. On je rekao da te alatke nisu samo za vlasti, već i za organizacije civilnog društva i novinare.

Bratu je naglasio da u Srbiji tekuća, druga runda izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) „izaziva ozbiljnu zabrinutost“ u pogledu usaglašenosti sa Zakonom o medijima i da su mnogi ukazali na znatne nedostakte i rizike da se podriju integritet i kredibilitet procesa, a samim tim i nezavisnost REM-a i integriteta celokupnog regulatornog sistema u Srbiji.

„Nastaviću da pažljivo pratim to pitanje i ostati u bliskom kontaktu s državnim vlastima i videću šta mi (OEBS) možemo da doprinesemo u narednim danima“, rekao je Bratu.

Bratu je rekao da je uspostavljena „mreža fokusnih tačaka širom regiona OEBS“, a Srbiju će predstavljati Janko Stamenković. U okviru regiona OEBS-a za sada ima 38 fokusnih tačaka, a neke države su imenovale ljude iz medija ili zvaničnike vlasti koji će biti direktna veza kancelarije predstavnika OEBS za slobodu medija i svojih domaćih vlasti.

Bratu je rekao da je još jedna oblast od posebnog interesa bezbednost novinarki, posebno u onlajn prostoru, gde su one česta meta uvreda i pretnji.

„Novinarkama je potrebna solidarnost svih novinrara, napadi na novinarke su početak napada na sve novinare i pozivam na solidarnost za sve novinare koji su na meti, bilo da su muškarci ili žene“, rekao je Bratu.

Bratu je rekao da dok svi čekaju da čuju izveštaj NUNS-a, treba da imaju u vidu šta može sada da se uradi da bi se ojačao otpor pritiscima na novinare.

„Ostajem posvećen da nastavim svoje angažovanje sa predstavnicima medija, ali i sa vlastima Srbije radi jačanja okruženja nezavisnog i slobodnog novinarstva u zemlji“, rekao je Bratu i ukazao da sloboda medija nije nešto što se stekne jednom zauvek, već nešto na njoj treba neprekidno raditi i da sloboda medija nije odgovornost samo jednog dela društva, već odgovornost svih.

Ukazao je da je situacija širom oblasti država-članica OEBS-a vrlo teška u pogledu bezbednosti novinara i slobode medija.

„Mogu da kažem da je u nekim zemljama mnogo teža situacija nego ovde u Srbiji… ali to ne čini da je situacija dobra u Srbiji, samo kažem da sa teškoćama radimo širom regiona OEBS-a, i da od istoka do zapada raste pritisak na novinare“, rekao je Bratu.

On je u poruci domaćim vlastima rekao da im „ukazuje da sloboda medija i bezbednost novinara predstavljaju osnovna ljudska prava, ali i ključni aspekt demokratske vladavine, i da bez slobode medija ne može biti pravog demokratskog načina vladavine“.

(Beta)

