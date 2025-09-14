Bravo: Mićin neki papir predstavio kao priznanicu o trošenju državnih para

Građanski pokret Bravo optužio je danas gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina da je juče na svom Tviter nalogu objavio lažan račun – priznanicu o zakupu gradskih autobusa za protest pripadnika vlasti, iz koje se vidi da je za to plaćeno 39.312 dinara.

Bravo upozorava da je dokument koji je Mićin predstavio javnosti očigledno „nevažeći i lažan“ – bez broja, bez izdavaoca, bez svrhe i samim tim bez ikakve pravne snage.

„Takva priznanica je samo improvizovani papir koji potvrđuje da se gradska vlast služi obmanama kako bi prikrila zloupotrebu javnih resursa“, navode iz ovog pokreta.

Bravo ocenjuje da se autobusi gradskog prevoza, umesto da služe građanima, koriste za dovlačenje ljudi „na besmisleni miting vlasti“, čiji je jedini cilj bio provokacija onih koji već 11 meseci traže pravdu i odaju poštu za 16 žrtava nadstrešnice.

Bravo upozorava i da su korupcija i partijsko upravljanje gradom doveli do smrti tih šesnaest sugrađana.

„Obratićemo se budžetskoj i finansijskoj inspekciji Ministarstva finansija, kao i Državnoj revizorskoj instituciji i zahtevati da se javnosti predoče ugovor, račun, analitičke kartice i izvodi iz trezora, kako bi se razotkrilo na koji način su zloupotrebljena javna sredstva“, poručuju iz Bravo.

Dodaju da će i od Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, tražiti da javnosti predoči koje i kakve autobuse je ustupio za potrebe mitinga.

(Beta)

