Brazilski predsednik poručio Trampu: Suđenje Bolsonaru nije bio lov na veštice

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva (Luiz Inacio) je izjavom da suđenje njegovom prethodniku s krajnje desnice Žairu Bolsonaru (Jair) „nije bio lov na veštice“, osporio stav predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) koji je to tvrdio.

U svojoj prvoj reakciji na 27-godišnju zatvorsku kaznu svom ljutom protivniku zbog pripreme puča, Lula je to napisao u tekstu u američkom listu „Njujork tajms“ (The New York Times) i rekao da je „ponosan na Vrhovni sud Brazila zbog te istorijske odluke“, dok je Tramp ove nedelje kaznu izrećenu Bolsonaru nazvao „veoma iznenađujućom“.

Brazilski predsednik je usred diplomatske krize sa SAD otkad se sudilo Bolsonaru, lideru desnice i bliskom savezniku Trampa koji je kaznio Brazil uvođenjem carina od 50 odsto na brazilsku robu, a pod sankcijama SAD je nekoliko sudija brazilskog Vrhovnog suda zbog suđenja Bolsonaru.

Sedamdesetogodišnji bivši predsednik Bolsonaro je ove nedelje osuđen zbog pripreman ja državnog udara kojim je nameravao da spreči stupanja Lule na dužnost predsednika iako ga je pobedio na izborima 2022. godine.

„Meseci istrage otkrili su planove da budem ubijen ja, potpredsednik i sudije Vrhovnog suda“, napisao je Lula.

Tramp je napisao da ga je suđenje Bolsonaru „zaista podsećalo na ono što su pokušali“ njemu da urade – kada je imao probleme s pravosuđem jer je pozvao svoje pristalice da upadnu na Kapitol hil u Vašingtonu 6. januara 2021. godine i spreče zvanično proglašavanje pobednika predsedničkih izbora koje je on izgubio, te i stupanje na predsdničku dužnost pobednika izbora Džozefa Bajdena.

Brazilski sudovi su proglasili bivšeg predsednika odgovornim za podsticanje nereda protiv sedišta vlasti u Braziliji 8. januara 2023. godine, a Bolsonaro je tvrdio da je „žrtva progona“ i iz kućnog pritvora u svom domu u Braziliji najavio da će se žaliti međunarodnim sudovima.

(Beta)

